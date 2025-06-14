港鐵黑衣男攜大型行李　遭職員包圍取出1物KO　結局獲讚：做得好

乘搭港鐵要遵守規定！本港網絡流傳1段影片，指疑似港鐵石硤尾站閘內付費區域，有攜帶大型行李的男子被多名港鐵職員「斷正」截停，男子於是把大型行李「摺埋」以為「無事」，結果職員取出1物「KO」，獲影片拍攝者及網民大讚「地鐵職員好嘢」、「做得好」。



本港網絡流傳1段影片，指疑似港鐵石硤尾站閘內付費區域，有攜帶大型行李的男子被多名港鐵職員「斷正」截停。（marcusleungnk／Threads）

「地鐵職員好嘢！」有港男於6月12日（星期四）在社交平台Threads發布影片及相片，指有男子攜帶大型行李進入港鐵閘內收費區域，被多名港鐵職員截停，其間男子把大型行李「摺埋」想「闖關」，結果職員取出拉尺量度行李。

黑衣男攜大型行李遭港鐵職員截停

男子被至少2名男女職員查問，而他觸碰着的大型黑色行李，高度比男子身高更高。（marcusleungnk／Threads）

從相片見到，1名戴帽穿黑衣黑褲男子，被至少2名男女職員查問，而他觸碰着的大型黑色行李，高度比男子身高更高。影片則見到，男子把大型行李「摺埋」，變成只有半個人高度，港鐵男職員取出拉尺量度，行李大小仍然超出規定，直至影片最後都未有讓男子離開。

男子把大型行李「摺埋」，變成只有半個人高度。（marcusleungnk／Threads影片截圖）

港鐵男職員取出拉尺量度，行李大小仍然超出規定。（marcusleungnk／Threads影片截圖）

直至影片最後職員都未有讓男子離開。（marcusleungnk／Threads影片截圖）

職員取出拉尺證行李違規 拍片者讚：做到嘢

樓主拍下過程大讚港鐵職員，「終於捉到人帶大型物件搭鐵，條友仲諗住摺埋佢就以為冇事，個職員仲特登攞把尺去度，地鐵今次做到嘢」。

網民看過影片，亦讚揚港鐵職員「做得好」，「地鐵職員做得好」、「捉多啲拎單車嗰啲人啦」。

港鐵攜帶行李規定要遵守

根據港鐵行李規章，乘客攜帶的行李呎吋（長、闊及高）總和須不超過170厘米，而任何一面長度不可超過130厘米，超出規定的行李均不可帶進車站付費區

而根據《港鐵附例》第27條，任何人不得攜帶由列車運載或裝載時會有對任何人造成傷害或任何鐵路財物造成損壞的危險，或對使用鐵路的其他人造成滋擾或不便的行李、物品或其他東西進入鐵路處所，違者最高罰款2,000元。