港女街上被阿叔非禮　感激獲女途人幫忙　網民：多謝你有勇氣報警

若不幸被非禮勿膽小怕事，要挺身將罪犯繩之以法！有港女於網上發文表示，日前在街上被阿叔非禮，當刻十分恐慌，不知如何是好，幸有女途人聽到她大叫後，過來幫忙和支持報警，但來不及說聲謝謝，女途人就已離開，她於帖文感激對方「好人一生平安」。



網民紛紛留言安慰和讚賞，「好勇敢，等呢啲X街唔好以為非禮好小事」、「心疼你，已經好叻，最後多謝你有勇氣去報警」、「樓主好叻，幫你嘅女仔好型！」、「希望無人需要遇到呢啲情況，都希望大家見到有人遇到會伸出援手」。



有港女於網上發文表示，日前在街上被阿叔非禮，當刻十分恐慌，不知如何是好。（《乘勝狙擊》劇照）

該港女於Threads發文表示，「今日喺街俾人非禮，第一次反應得切報咗警」，警員翻查商場閉路電視畫面後，證實該阿叔真的有摸到她，故拘捕阿叔。

港女街上被阿叔非禮 大叫獲女途人幫忙

港女憶述，被非禮當刻她一大叫，立即有女途人過來幫忙和支持報警，「其實我嗰陣勁panic唔知點做好」，當她打完電話報警，想和女途人說聲「唔該」時，轉身發現對方已離開。

港女感激女途人，「如果佢嗰下唔停低，我最後應該又會鵪鶉由得個X街阿叔走咗」。（《大叔的愛》劇照）

港女感激：好人一生平安

港女希望該女途人看到她的帖文，「如果佢嗰下唔停低，我最後應該又會鵪鶉由得個X街阿叔走咗」，她感激道「好人一生平安」。

港女其後補充，「平時個人幾勇猛幾惡，到呢啲時候都係會唔識反應，好似自己先係做錯嗰個咁」。她又說，現時明白為何平日受害者會選擇不追究，「佢都只係揩到我一下， 啱啱猶豫咗好多次要唔要就咁算數」，發現除了要有勇氣外，還要很空閒，「淨係去警署落口供已經要等好耐，打亂晒成日嘅計劃」。

不少網民留言安慰和為樓主打氣，「加油，唔好驚，我相信好多人都願意幫你，最緊要你要出聲！」。（《假設性無罪》劇照）

網民：多謝你有勇氣去報警

有網民分享曾被非禮的不幸經歷，指出不是人人都有勇氣和即時反應，「我試過兩次喺街俾人非禮，兩次都呆咗喺度唔識郁，繼而喊，妳真係好叻好勇敢㗎啦」、「好勇敢，有次我喺商場懷疑俾人影裙底最後都係冇報警，甚至冇走去鬧佢」。

不少網民留言安慰和為樓主打氣，「做得好，錯嘅唔係你，唔需要難過」、「加油，唔好驚，我相信好多人都願意幫你，最緊要你要出聲！」、「多謝你去咗報警，你做嘅事等其他人都安全咗啲，你增加咗佢對其他人犯罪嘅成本，好人一生平安」。