佐敦「阿叔撞短裙女」影片瘋傳！手部動作震撼網民：非禮 vs 無心

行路要考牌？本港網絡瘋傳1段「阿叔撞後生女」影片，指佐敦街頭有阿叔行路時撞到1名穿短裙後生女，且手背疑似觸碰到女方大腿近臀部位置。拍攝影片港女懷疑是否有心「非禮」，「係我多心定係佢特登」。



影片引來網民激烈爭議，有人認為阿叔有心「非禮」，但有更多人認為阿叔只是不小心碰撞，不應公審。也有人認為大叔與後生女都有問題，「個女仔行路唔好撳電話，有需要可以行埋一邊撳。阿叔都唔應該撞人」。



本港網絡瘋傳1段「阿叔撞後生女」影片，指佐敦街頭有阿叔行路時撞到1名後生女，爭議是有心還是無意。（chankweilin／Threads影片截圖）

這碰撞「有心」還是「無意」？有港女於6月15日（星期日）在社交平台Threads發布該段「阿叔撞後生女」影片，留言「係我多心定係佢特登？原本想影低偷接bf（男朋友）收工嘅一幕，意外影到呢下」。

阿叔撞短裙女 拍片者質疑非禮：係我多心定係佢特登？

佐敦行人路有1名大叔急步斜向左方前進「撞開」短裙女。（chankweilin／Threads影片截圖）

其間大叔左手膊頭碰到女方膊頭，而左手手背疑似碰到女方大腿近臀部位置。（chankweilin／Threads影片截圖）

其間大叔左手膊頭碰到女方膊頭，而左手手背疑似碰到女方大腿近臀部位置。（chankweilin／Threads影片截圖）

影片見到，當時佐敦行人路人頭湧湧，路中心有1名穿淺色連身超短裙年輕女子，在路中心邊行邊看手機，隨後有1名穿橙色短袖上衣大叔急步斜向左方前進「撞開」短裙女，其間大叔左手膊頭碰到女方膊頭，而左手手背疑似碰到女方大腿近臀部位置。

碰撞後，阿叔未有停步，邊走邊回頭向女方說了什麼，女方則未見有特別反應。

碰撞後，阿叔未有停步，邊走邊回頭向女方說了什麼。（chankweilin／Threads影片截圖）

碰撞後，阿叔未有停步。（chankweilin／Threads影片截圖）（chankweilin／Threads影片截圖）

網民爭議：非禮斷正 vs 無心碰撞

網民看過影片激烈爭議阿叔是「有心」還是「無意」。有網民認為阿叔有心「非禮」，「成條路咁寬，唔識行左行右啲？咁多人唔撞，係要撞埋條女度？」、「疑似點1，阿叔右邊好似條路好寬，有冇必要掂到咁埋個女仔？」、「我覺得阿叔隔籬大把位，其實無乜必要撞落個女仔度」、「都幾明顯有心啦」。

但有更多網民認為阿叔並非「非禮」，不應公審，「條片一開始影到阿叔係望向左邊，無望到個女仔，佢撞完個女仔先轉頭望下個女仔，如果影片再向前有多幾秒，就應該睇得到係咪有心撞埋去」、「手同膊頭唔係水平一直線，而係手長期縮入中間做倒三角？以後啲人行路係咪要默認將成隻手臂連膊頭，好似肌肉萎縮咁縮埋個軀幹咁行先至禮貌」、「睇圖似用手背撞開個女仔」、「阿叔似冇心喎，有心抽你水就唔會望返轉頭，阿叔嗰下動作似想say sorry或者唔好意思之類嘅意思，純粹個人推測」、「一個慢行睇電話，你又喺前面拍片阻住人，搞到阿叔焗住s形咁行，然後拎人上嚟公審？」、「我睇多次條片佢左右手都係冇力垂下，受到慣性下鐘擺擺動，言下之意即係垂低手咁樣掂到就係摸？即係我每日返工左手拎電話右手非禮唔同男人女人，亦都有唔少人非禮我？咁我應該坐咗好多次監囉」、「我覺得呢個世界真係太可憐，係咪要去到行行下街都會俾人告嘅地步」、「今時今日做男人都要好好保護自己」、「港女女權真可怕」。

也有人認為大叔與後生女都有問題，「個女仔行路唔好撳電話，有需要可以行埋一邊撳。阿叔都唔應該撞人」、「有啲人完全係無距離感可能已成習慣。為了趕路，見嘢就撞埋去，而發夢嗰啲亦慣了被撞，唔會覺得咩一回事」。惟有網民反駁，「一個二個嫌個女仔行得慢抵俾人撞膊頭係咩事？你個膊頭生咁低？心急差嗰一兩步需要伸隻手出嚟？」。