港鐵MMA｜後生仔vs阿伯爆粗挑釁　女友：驚打死你啊！　後續竟是…

【港鐵／MMA】乘搭港鐵要互諒互讓。本港網絡瘋傳1段影片，指港鐵東鐵線列車內，有後生仔與阿伯因事爭吵「爆粗互兇」挑釁，後生仔更叫阿伯下車「隻揪」，「唔落車正契X啊！我X你老X！」，阿伯則反嗆「打X我啊！笨！」。其間後生仔同行女子把後生仔拉走勸止，並向阿伯聲言「驚打死你啊！收X啦」。最終雙方拉開一段距離，後生仔繼續隔空咆哮「X你老X！使唔使落車叫差佬啊！」，阿伯則未有出聲，直至影片結束。



影片引來網民熱議，批評雙方都離譜，「不知所謂」、「都係得把聲」。也有人認為不宜「跟車太貼」，「未清楚整件事經過下不了定奪，可能係男人小事大激動，或可能嗰個人該死抵鬧」。



本港網絡瘋傳1段影片，指港鐵東鐵線列車內，有後生仔與阿伯因事爭吵「爆粗互兇」挑釁。（影片截圖）

有港男於Facebook發布該段「後生仔vs阿伯港鐵罵戰」影片，留言「車度有細路仔㗎」。

東鐵後生仔挑釁阿伯落車打 阿伯：打X我啊！笨！

影片長1分12秒，見到當時正值白天，港鐵東鐵綫車廂內有1名穿灰色短袖上衣年輕男子，正叫前方1名阿伯下車打架：「落車我同你講！唔落車正契X啊！我X你老X！落車啊！」阿伯反嗆：「跟住我啊！打X我啊！笨！」

港鐵東鐵綫車廂內有1名穿灰色短袖上衣年輕男子，正叫前方1名阿伯下車打架。（影片截圖）

港鐵東鐵綫車廂內有1名穿灰色短袖上衣年輕男子，正叫前方1名阿伯下車打架。（影片截圖）

同行女諷阿伯：驚打死你啊！收X啦！

男子同行女子一直勸止男子，隨後把男子推走到遠方。男子向後走時仍在喝罵「X你老X臭X」，女子則向阿伯放「狠話」，聲言「驚打死你啊！收X啦」。

男子同行女子一直勸止男子，隨後把男子推走到遠方。（影片截圖）

女子向阿伯放「狠話」，聲言「驚打死你啊！收X啦」。（影片截圖）

女子向阿伯放「狠話」，聲言「驚打死你啊！收X啦」。（影片截圖）

雙方分隔約1個車廂距離，然而繼續隔空罵戰，其中阿伯斥責「咁X寸」，男子咆哮「X你老X！你老X契X啦，你老X臭X！知道自己衰啦！你好哋哋同人講唔好意思咩」，同行女子無奈勸停「得喇得喇」。

後續竟是…

這時列車駛到粉嶺站，男子怒嗆阿伯：「使唔使落車叫差佬啊！X頭！X你老X！」。見阿伯未有回應，男子揶揄「死X咗啊？」，隨後車廂回復平靜直至影片結束。

雙方分隔約1個車廂距離，然而繼續隔空罵戰。（影片截圖）

最終車廂回復平靜。（影片截圖）

網民：不知所謂

網民看過影片議論紛紛，有人批評雙方都離譜，「不知所謂」、「都係得把聲」、「冷靜1下」、「呢啲事唔好講咁多，有證人有片邊個郁手先就衰襲擊」、「無品，垃圾」。

也有人認為不宜「跟車太貼」，「未清楚整件事經過下不了定奪，可能係男人小事大激動，或可能嗰個人該死抵鬧」。