日本神社驚見廣東話告示：「唔好掂」這物品　港男：唔忍港人了

日本一直是港人的旅遊熱點，甚至視為「家鄉」。有港男於網上發文分享，在日本東京旅遊時，於江東區龜戶天神社發現，草叢旁掛着的告示上印有廣東話字句，提醒香港遊客「唔好掂啲花」，港男大呼「香港人終於X到日本人都唔忍了」。



帖文引來熱議，有網民批評港人外遊的不文明行為，「港女影相打卡最X鍾意掂花」、「上咗年紀嗰班真係唔好睇少，去旅行見識過，真係同大陸人一樣」。不過亦有網民認為，告示同時印有日文、英文和繁體中文，並非特別針對港人，「人哋開地圖炮同全世界講，你當咗係針對香港人」。



龜戶天神社是「東京十大神社」之一。（「kameidotenjinsha_official」ig圖片）

龜戶天神社是「東京十大神社」之一，自江戶時期起一直被譽為觀賞紫藤花的名所。該港男於連登討論區以「香港人終於X到日本人都唔忍了」為題發文，附上照片直指「廣東話無得賴啦」，意即勿將港人平日外遊的不文明行為轉嫁非港人身上。

日本龜戶天神社告示驚見廣東話

照片可見，草叢旁有1張由龜戶天神社社務所掛上的告示，並印有日文、英文、繁體中文及廣東話，提醒遊客勿觸碰草叢的花朵。當中的1句「唔好掂啲花」，用語上令港人倍感親切，但同時亦令樓主猜測是否特別針對港人來提醒。

有港男於日本龜戶天神社發現，草叢旁掛着的告示上印有廣東話字句，提醒香港遊客「唔好掂啲花」。（「連登討論區」圖片）

網民批港人不文明行為

有網民留言批評，「有啲人永遠唔知咩叫considerate for others（顧慮他人），咩叫公德，搞X咗啲花，咁其他人睇咩？」 ，指出港人雖受過高水平教育，但仍不時看到丟架的不文明行為，「香港人不嬲低質，心胸狹窄、小氣、一秒起弶，班中老年人特X別嘈，喺boarding gate（登機門）已經嘈X到X街」。

有網民就分享在日本其他地方也見過印有廣東話的告示，「之前去（沖繩）萬座毛個尿兜又係見到有口語廣東話，類似咩『唔好屙出界』嗰啲」。

有網民分享在日本其他地方見到的告示，也印有廣東話字句。（「連登討論區」圖片）

網民：告示有日文英文 非特別針對港人

有網民則指出，告示非有意針對港人，「嗰到夠有日文字，日本人都X到日本人唔忍喎」、「有英文，即係唔忍全世界？」、「我係覺得用客流來自邊度去用邊啲較普及嘅語言，有時有啲場所設施都有觀光問卷問來自邊度，又唔使咁玻璃心嘅」。

龜戶天神社花卉盛景▼▼▼