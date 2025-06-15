日本獨有一氣味？網民稱落機就聞到 資深空服更分享「各國氣味」
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
台灣人喜歡去日本旅遊，一名網友分享，每次只要一踏上日本，就有股很清新的味道，讓他好奇發問「有人知道是甚麼味道嗎？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在社群平台「Threads」表示，一踏上日本，空氣中就有一種很特殊的清新味道，而且是台灣沒有的味道，好奇發問「有人知道是甚麼味道嗎？」。
貼文一出後，多數網友都表示：
．「真的，這幾次去日本，和老公都一致認為日本的空氣自帶香氣，是很清新、自然、乾淨的香味，聞起來超舒服」
．「那是乾淨空氣的味道，在台灣每天都要使用支氣管擴張劑的藥，到日本真的不需要」
．「很香，成田機場的味道很讚」
．「每次一下飛機說的第一句話都是『哇！是日本的味道』」
．「出機艙的時候感覺很明顯」
此外，貼文也引來一名走遍世界的資深空服員，回應：
．「日本是乾淨的味道，泰國是廁所芳香劑的味道，峇里島是海風的味道，美國是甜甜的味道，澳洲是自然清新的味道，歐洲是乾燥的味道，台灣是人情的味道」。
延伸閱讀：日本旅遊注意｜租車「做一事」竟被罰40萬日圓！夫妻遊客疑被敲詐
+14
不是豉油！她吃火鍋不沾醬料卻沾「這1物」 網友批：很油很難洗美國愛心寄養家庭竟是「虐童地獄」 3歲自閉女因吃飯太慢被打死館長大陸之行賺爆！「直播獲打賞金額」震撼台網民 頻道粉絲暴增驚過曱甴！外賣雞扒飯竟翻出「蝙蝠屍體」 台食店：有洗米不可能電梯裡的社交恐懼症？從小動作看穿他的心理壓力 專家教三招舒緩
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】