奶奶猛盯餵哺母乳兼說這句話！新抱呻：她毫無邊界感　網民教反擊

媽媽向初生孩子餵哺母乳是極私密的時刻，就算是親人也不該無禮注視！台灣1名人妻表示，產嬰後由奶奶照顧，惟當她餵母乳時，奶奶「就直接盯着我胸部看我擠奶」，甚至直言「你的乳頭好漂亮哦！很適合寶寶吸…」，人妻深感尷尬，慨嘆「該怎麼面對毫無邊界感的婆婆？」。



許多網民留言教路，「直接門鎖起來」、「叫她回避，真沒禮貌的婆婆」、「最佳回應『對啊！很漂亮，妳兒子很愛吸』，讓婆婆感受一下何謂尷尬」。



奶奶前來照顧時，「就直接盯着我胸部看我擠奶」，繼而直言「你的乳頭好漂亮哦！很適合寶寶吸…」。（AI生成圖片）

樓主產嬰後繼續住院

樓主在facebook群組「毒姑九賤婆媳討論區」表示，她產嬰完要繼續住院，當時老爺覺得她很辛苦，要求妻子（樓主奶奶）照顧新抱，樓主母親就回家休息，晚上再來陪伴女兒。

奶奶︰你的乳頭好漂亮哦

豈料奶奶前來照顧時，「就直接盯着我胸部看我擠奶」，繼而直言「你的乳頭好漂亮哦！很適合寶寶吸…」，令到樓主形容對方沒有邊界感。

樓主慨嘆「該怎麼面對毫無邊界感的婆婆？」。（AI生成圖片）

網民怒批︰性騷擾

大量網民留言指「變態」、「性騷擾」、「我覺得你要有心理準備，接下來街坊鄰居都會知道這件事了」、「就說『對啊，我老公也這麼說』」。

（facebook群組「毒姑九賤婆媳討論區」）