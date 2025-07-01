富二代偷拍性愛過程！女友分手後崩潰怒告　畫面見另驚見另1女子

男女雙方即是在交往，如未經對方同意都不應進行偷拍。台北1名富二代在家中房間安裝攝錄機，將時任女友到訪時為他口交和手淫的過程全部拍下，分手後受害人懷疑自己當時遭到偷拍，於是報警。警方上門調查時果然發現相關性影像，但同時發現有另1名女子裸臀入睡畫面。富二代前男友承認事前安裝攝影機，但他辯稱「在自己房間內放監視器不算偷拍」，否認有意圖犯案，檢察官卻認為對方持續偷拍，有犯案意圖，因此作出起訴。



蘇男事前安裝攝影設備，時任女友當時並不知情，總共錄下4段性影像，內容包括口交和手淫過程。（AI生成圖片）

富二代經營公司 規模愈來愈大

台媒於今年6月報道，蘇姓男子出身於優渥家庭，父母早年營商「發大財」，在台北市擁有多個物業，把其中1間房子屋留給蘇男自住。蘇男本身主修資訊工程，自行創立公司，承接氣象署和關務署等政府項目，近年更跨領域從事高端跑車輪胎銷售行業。

事前安裝攝影設備 時任女友不知情

事發於2023年，蘇男在台北市大同區住所房間安裝攝影設備，時任女友當時並不知情，總共錄下4段性影像，內容包括口交和手淫過程。

受害人和蘇男分手後，懷疑自己當時遭到偷拍，因而報警求助。（AI生成圖片）

受害人報案 警方檢獲相關性影像

2人分手後，受害人懷疑自己當時遭到偷拍，因而報警求助。警員持有法院批出的搜查令，前往蘇宅進行搜索，當場檢獲筆記型電腦和無線攝影機記憶卡，發現相關性影像，另有1名女子裸露臀部和入睡畫面共4張照片。

檢察官作出起訴

蘇男接受調查時辯稱，自己事前安裝攝影機，認為「在自己房間內放監視器不算偷拍」，否認有意圖犯案。但士林地檢署認為，雖然目前只有蘇男的前女友1人提告，但其偷拍行為是持續性，構成接續犯案，以「妨害性隱私」罪名一併起訴，並向法庭申請沒收其電腦、記憶卡等存有相關影像的證物，至於「強制性交」等罪名，檢方認為證據不足，所以不作起訴。

（ETtoday新聞雲）