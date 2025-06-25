父親常在家吸煙　11歲兒被迫吸二手煙　反覆發燒咳嗽求醫確診肺癌

吸煙除了影響自己健康，還可能對家人產生危害。河南1名11歲男童因父親長期在家吸煙，數年來被迫吸入二手煙，近來反覆發燒咳嗽，求醫證患肺癌。醫生提醒，兒童長期暴露在二手煙環境中，患癌風險會激增。



河南鄭州1名11歲男童疑因長期吸入父親的二手煙，求醫檢查出肺惡性腫瘤，確診肺癌。（AI生成圖片）

綜合內地媒體報道，河南鄭州1名11歲男童近來反覆發燒伴隨咳嗽，於是前往河南省人民醫院胸外科求醫，檢查出肺惡性腫瘤，確診肺癌。

醫生推斷與父親在家吸煙有關

主診的劉醫生追問男童病史及背景後發現，男童的父親長期在家吸煙，男童數年來被迫吸入大量二手煙，「可能孩子與二手煙的接觸比較多，考慮和他的父親吸煙有關係」。目前，男童在醫院積極接受治療。

重慶男童「長不高」 竟亦與父親吸煙有關

而在重慶也有男童疑因長期吸入二手煙影響發育，內媒指出，該名5歲半男童身高僅106.3厘米，父母擔心他身高發育問題便帶他去醫院檢查，經醫生診斷為「矮小症」，即兒童的身高低於同性別、同年齡、同種族兒童平均身高的2個標準差，每年生長速度低於5厘米者。醫生了解男童情況後，認為男童身材較同齡人矮小或與父親長期吸煙有關。

重慶1名5歲半男童身高僅106.3厘米，經醫生診斷為「矮小症」，而成因或與長期吸入父親的二手煙有關。（AI生成圖片）

醫生呼籲盡早戒煙

有內地醫生提醒，兒童長期暴露在二手煙環境中，患癌風險會激增；而且二手煙會影響甲狀腺功能，導致甲狀腺分泌異常，不但影響身高，更可能影響智力發育水平。醫生呼籲，為了自己及家人健康，應盡早戒煙。

相關新聞亦引起網民關注，不少網民心疼患病的孩子們，也有人指斥在家吸煙是罔顧家人健康，「還是戒煙吧，對自己對家人都好」、「看到孩子生病應該後悔了吧」、「害了兒子一輩子」、「自私的人只管抽的快活，不但要抽，還要在家裏舒服的位置抽，哪管家人的死活」、「求求這些人了，不在家抽也別在樓道和電梯裏抽，行行好」。

（綜合）