站嬰兒車前方吸煙！路人看不過眼斥：搞錯呀　男子聞言1舉動更衰

長期吸入二手煙等同吸煙，同樣會提高罹患肺癌、心臟病、中風及猝死風險！日前有途人於街上目擊有男子站在嬰兒車面前吸煙，口中呼出煙霧疑直攻嬰兒，有旁人斥責「搞錯呀」，男子疑不忿被指責，更做出1個動作。樓主不滿對方令幼童吸入二手煙，遂公審對方。



帖文引來網民兩極討論，有人批評男子自私，「小朋友長期食二手煙，對智力同身體會（衍生）超多問題」、「強制兒童食二手煙，算唔算虐兒？」；但有人覺得樓主公審對方多事，「人哋嘅小朋友嚟，唔關你事都算，咁都要放人哋個樣（上網）」。



有男子站於嬰兒車前吸煙，被拍照公審惹議。（threads圖片）

男子站嬰兒車前方吸煙

「前世有仇？」，有目擊途人在threads上傳2張照片，可見1名男子推着嬰兒車，站於垃圾桶旁，他雙手按電話，左手同時夾住香煙，口中呼出煙霧，煙霧方向難免直攻面前嬰兒。樓主指，當時曾有途經路人看不過眼，對男子稱「搞錯呀」，對方聞言未有收斂，反而「仲下爬向天，扯大啖啲噴鑊勁」，不滿對方如迫幼童吸食二手煙 ，遂發文公審對方。

男子推着嬰兒車，站於垃圾桶旁。（threads圖片）

男子站在嬰兒車前方，左手手持香煙，口中呼出煙霧。（threads圖片）

男子行為捱轟自私 迫幼童吸二手煙如同虐兒

許多網民紛紛譴責相中男子行為自私，「黐X線，發現有咗嗰陣即刻戒咗（煙），喺條街見到有人食煙都會攬住呀仔跑走，小朋友長期食二手煙對智力同身體會（衍生）超多問題」、「最X憎呢種X街迫人食佢啲二手煙」、「強制兒童食二手煙，算唔算虐兒？」。有留言則表示曾遇過不少類似家長，「之前見過孭住個B食」、「我見過有父母一邊食煙一邊拖住小朋友，當小朋友同佢講嘢時，佢望住個小朋友照噴出二手煙，避都無避」。

有網民批評樓主多事

惟有人覺得樓主多管閒事，「人哋嘅小朋友嚟，唔關你事都算，咁都要放人哋個樣（上網）」、「個細路係佢嘅，關人X事咩」，不過亦同情小朋友自小就要吸入二手煙，認為有損健康，「只能夠講啲細路真係好慘，有啲咁嘅照顧者」。

（threads＠chansiuzi）