電子煙奪命？網傳馬國華裔男吸新興毒品　口鼻流血斃命　警方回應

不少地方近年興起以電子煙方式吸食新興毒品，而香港出現的「太空油」亦禍害深遠。而近日馬來西亞瘋傳影片，指1名華裔男子在當地夜店吸食含有新興毒品「飄飄」的電子煙後神志不清，口鼻流出疑似含血的液體後當場死亡。片段在網上流傳後，警方澄清該名50歲男子屬「普通死亡個案」，死因仍待查，將循猝死方向跟進。



近年有新興毒品是用電子煙方式吸食。（示意圖／資料圖片）

傳吸食新興毒品電子煙後口鼻流血斃命

馬來西亞網絡近日瘋傳有華裔男子吸食含有新興毒品「飄飄」的電子煙後死亡。當地傳媒報道，事發於新山某夜店，該名男子當晚吸食含有飄飄的電子煙後神志不清，之後口鼻流出疑似含血的液體，當場斃命。網傳影片見到該男子倒臥地上。

網傳馬來西亞有華裔男在吸食新興毒品「飄飄」的電子煙後口鼻流血死亡。（網上影片截圖）

網傳馬來西亞有華裔男在吸食新興毒品「飄飄」的電子煙後口鼻流血死亡。（網上影片截圖）

當地流傳每支毒品要價300令吉

消息指，早前馬來西亞亦有2名女生因吸食含飄飄的電子煙，被家人帶到青少年改造中心，而當地流傳以每支300令吉（約550港元）的價錢就可以買到這種毒品。

警澄清屬「普通死亡個案」

不過，瘋傳死者是吸食飄飄斃命後，當地警方澄清於5月19日傍晚的確有1名50歲男子死亡，但屬「普通死亡案件」，死因仍等待化驗調查，將循猝死方向跟進。

馬來西亞的「飄飄」和香港近年的新興毒品「太空油」的成份同樣通常含有依托咪酯（Etomidate）。（示意圖／警方圖片）

馬來西亞的「飄飄」和香港近年出現的新興毒品「太空油」成份同樣通常含依托咪酯（Etomidate），是1種受嚴格監管的麻醉劑。看似普通電子煙的煙油，可以用電子煙方式吸食，可獲得短暫快感，但極容易上癮。

（綜合）