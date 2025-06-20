搭的士誤付$4000？內地客稱誤給4張金牛司機不找續　報警後續更嬲

又見的士收費爭議！有內地遊客發帖抱怨，稱日前來港從機場坐的士到中環某銀行辦理事務，總車費為358.5元，但她因不熟悉香港紙鈔面額，一時大意誤將4張1,000元紙幣當成4張100元使用，但司機卻沒有找續或提醒，更在她下車取行李期間開車離開。她損失$3641.5元，於是到警署報案，並透露警方已找到該名司機，但司機卻「不承認收費4,000元」，而警方現已將案件轉至交通部。她坦言對追回損失「不抱希望」，但就表示「會追究到底」。



有內地遊客稱日前來港坐的士，誤將4,000元當成400元使用去繳付358.5元車費。（小紅書）

該名內地遊客在小紅書上連發5則帖文怒斥「香港出租車多收費4000港幣」，她表示於6月12日約下午1時30分，從香港機場坐的士到中環某銀行，之後誤將4,000元當成400元繳付358.5元車費，並指司機「一分錢未找，趁我拿行李的時候開車跑掉」。

樓主指司機沒有找續或提醒，更在她下車取行李後馬上開車離開。（小紅書）

不熟悉紙鈔面額 誤將千元大鈔當百元

樓主透露，她當日為到銀行辦理理財業務，故準備了大額港幣現金。她坦承有點「大大咧咧」，解釋因在內地「（紙幣）最大面值是100（元）」，因此當時習慣性抽出4張紙鈔，卻未發現誤把1,000港幣當成100港幣，總共給予的士司機4,000元，而非400元，損失3641.5元。從收據可見，其乘車時間約半小時，總車費為358.5元，當中包括60元附加費。

司機拒認收$4,000

樓主稱事後到了銀行處理業務時，看到鈔票才發現誤給司機4,000元，於是之後到尖沙咀警署報案，並透露相關情況，「警察同志已聯繫到司機當事人，司機承認未找零就直接開走，不承認收費4000元」。她又指，她目前已返回內地，而香港警方已將案件轉至交通部跟進。

樓主事後到尖沙咀警署報案，並透露相關情況，指司機「承認未找零就直接開走，不承認收費4000元」。（小紅書）

樓主堅持追究

樓主認為的士車內應有監控，要求警方調取影片搜證，並堅定表示「我會追究到底」。她訴說對司機的不滿，認為司機沒有即時提醒她紙鈔面值錯誤，又沒有進行找續，「作為一個每天接觸大量現金的香港司機，完全不提醒，甚至在我下車取行李時又不找零想直接開走」。她坦言對於能否追回損失「不抱希望」，只是想「要司機一個說法」，又指想分享事件「給來香港的朋友提個醒」。

樓主稱收到「香港警署負責交通的科室」聯絡。（小紅書）

樓主認為的士車內有監控，要求警方調取影片搜證。（小紅書）

帖文引起網民熱議，不少網民都認為樓主難以追回款項，「成功追回來的可能性堪比中六合彩」、「除非能證明你給的是4000，不然基本沒可能」、「我相信你，但對方不配合你幾乎無法舉證」，也有人質疑司機「心虛到不找零就開走這本來就有問題」、「即使車上有監控，他既可以刪錄像，也可以說監控壞了」。

（小紅書）