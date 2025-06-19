手打檸檬茶飲店外遍地香水檸檬！港男拍照公審嘲　網民猜2可能性

食肆處理食材時要確保衛生，可是有港男在1間手打檸檬茶飲品店外，見到店鋪閘門拉下，相信未開始營業，而地上放有幾箱香水檸檬，其中1紙箱看似已打開，地上有有數十個香水檸檬，令人感覺不衛生。港男見狀便拍下現場情況，並放上網公審。



帖文引來網民熱議，有人表示「入緊味」、「人傑地檸呀」、亦有人猜2個可能性，「不嬲都係咁㗎啦，一係（紙箱）穿咗，一係就畀人倒出嚟」。



當時店鋪未開門，但鐵閘外放有幾個紙箱及遍地香水檸檬。（Threads圖片）

有港男在Threads上發布相片，顯示攝於1間專賣打檸檬茶的茶飲店外，當時店鋪尚未營業，鐵閘拉下，但閘外放有幾箱香水檸檬，其中一箱看似已打開，而有數十個香水檸檬散落地上。樓主影相公審並嘲諷：「原來放喺地下先會好味啲」。

店外遍地香水檸檬 網民笑稱：入緊味

不少網民看到帖文留言笑稱「入緊味」、「人傑地檸呀」、「地道美食」、「起碼係真檸檬！讚！」，有人認為「店員會唔會清洗？定點樣清洗呢？先至係重點」。

有網民笑言「人傑地檸呀」。（Threads圖片）

有網民估計發生兩種情況

不過有網民指這類情況屬常見，「其實運輸送豬去街市，晨早啲豬都係放喺地下㗎，個街市地下仲要係污糟邋遢添㗎」、「以前麵包舖啲方包都係掉地下，咪食到你咁大」。亦有人估計是這情況，「不嬲都係咁㗎啦，一係（紙箱）穿咗，一係就畀人倒出嚟」。