黃金泳灘阿叔私家車尾小便　車主發車cam公審狠批變態：極臭尿味

隨處便溺極惡心！有港男於網上發文批評，屯門黃金泳灘有阿叔對着其私家車車尾小便，令車身沾染「極臭尿味」，行車記錄儀更拍到阿叔做出極惡心行為，「私人部位仲要fing嚟fing去」，港男直斥「變態」。港男分享阿叔對車小便影片公審，並提醒其他駕車到泳灘的人要小心「中招」。



有港男於網上發文批評，屯門黃金泳灘有阿叔對着其私家車車尾小便。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

該港男於facebook群組「車cam L（香港群組）」發文及上載打格影片，他指出，事發於6月10日黃昏約6時，當日他一家大小去屯門黃金泳灘遊玩，準備離開時，一家人在私家車車尾清潔，其間嗅到「車尾極臭尿味，強烈臭味」。翻查行車記錄儀赫然發現，「有變態大叔向住車尾屙尿，私人部位仲要fing嚟fing去」，他怒斥「極度惡心及不衛生，沒有公德心！」。

黃金泳灘阿叔對私家車尾小便

港男表示，事件並無前傳，當日是閒日，有大量泊車位，並無與其他車主爭位，「泊車位係單邊錶位，無阻礙其他人」，發文目的是想提醒他人，「去開黃金泳灘嘅朋友小心有變態大叔，小心自己架車中招！應該係泳灘常客！」。

港男指出，有阿叔對着其私家車車尾小便，導致「車尾極臭尿味，強烈臭味」。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

行車記錄儀畫面清晰拍到阿叔小便過程。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

行車記錄儀畫面清晰拍到阿叔小便過程。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

行車記錄儀畫面清晰拍到阿叔小便過程。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

網民：廁所就喺對面

網民紛紛留言指摘阿叔，「真賤格，衰到要當街小便，正常都向山邊方向解決，不是向住人車尾fing落去」、「仲要對住人死氣喉」、「個鏡頭真係好清晰啊，唔打（格）的話諗到都想嘔」、「佢仲要望鏡頭，擺明屙畀你睇」、「有晒樣喎，唔知佢屋企人點睇」、「算唔算用尿刑事毁壞架車」、「污糟邋遢，滴到成隻腳都係」。

甚至有網民指出，其實泊車位附近就有廁所，不解為何要隨處小便，「真係黐線，廁所就喺對面」、「行兩分鐘已經去到廁所」。

阿叔離開時，地面明顯被沾濕。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

阿叔小便後離開。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

港男表示，事件並無前傳，當日是閒日，有大量泊車位，並無與其他車主爭位。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

香港法例：隨處便溺最高罰1萬港元

根據香港法例第132BK章《公眾潔淨及防止妨擾規例》，任何人不得在任何街道、公眾地方或公眾看得見的地方的大小便。任何人違反法例，如屬首次定罪，可處第2級罰款（5,000港元）；及如屬第二次或其後再度定罪，可處第3級罰款（1萬港元）。