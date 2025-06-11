電車車長駕駛中途上廁所！乘客拍片公審　圍爐失敗遭斥缺同理心

職業司機都是人，都會人有三急，乘客應多加體諒！日前有港男搭乘電車，不滿車長駕駛中途下車去廁所，拍片上網公審，不過他圍爐失敗，反被網民批評沒有同理心，「人哋有生理需要去個廁所都唔得？」、「人哋都跑過嚟，你估好想行開？」、「使幾蚊當自己係大爺」。



事件掀起熱議，有自稱該車長女兒的網民發文交代，指母親當日人有三急，「呢個站係西環區佢哋唯一可以上洗手間嘅地方」，為了不耽誤乘客時間，事後已急忙跑回電車。她希望藉由事件提醒其他乘客，「希望您可以主動詢問佢原因，而唔係因此產生誤會，將正在努力工作的（司機）放上網公審」，亦希望拍片者可以刪除相關片段，對公共交通工具司機多份諒解，獲網民力撐。



有電車車長駕駛期間人有三急，下車上廁所被乘客拍片公審惹議。（facebook影片截圖）

電車車長中途上廁所 港男公審：劈低部車唔理乘客

該港男於6月7日在facebook群組「馬路的事討論區」上傳長約11秒影片，揶揄「好日唔搭電車，宜家啲司機真係勁」、「揸揸下電車可以劈低部車，走入站長室，完全唔使理啲乘客」。從影片可見，現場為德輔道西，畫面顯示1名電車女車長正從站長室離開，並急步跑回電車上，相信是人有三急到站長室上廁所；而樓主則坐於電車上層，拍下片段公審對方。

一名電車女車長正從站長室離開，並急步跑回電車上。（facebook影片截圖）

一名電車女車長正從站長室離開，並急步跑回電車上。（facebook影片截圖）

坐於上層港男不滿女車長前去上廁所，拍下片段公審。（facebook影片截圖）

帖文引來大批網民圍轟樓主缺乏同理心，「去廁所都要批鬥」、「人哋有生理需要去個廁所都唔得？」、「人哋都跑過嚟，你估好想行開？」、「你搭得電車，都唔趕時間㗎啦！等吓唔使死」、「使幾蚊當自己係大爺」、「如果因為咁樣，人哋無咗份工，你會好安樂同開心嗎？」、「我搭巴士試過中途司機要去方便，唔覺有咩問題，司機都係人，人有三急就要去㗎啦」。

網民群轟拍片者缺同理心：人有三急就要去㗎啦

有人就質問樓主，「如果（車長）真係搞肚痛，係咪要瀨住咁同你揸埋佢？」、「司機揸車要注意路面安全，如果因為肚痛忍尿，而無完全留意路面情況仲衰啦」。有曾是職業司機網民就道出過往上班時辛酸，勸喻乘客多些諒解，「作為一個前職業公共交通司機，外人係完全唔會明白為咗趕班次，幾個鐘無廁所去嗰種痛苦」。

車長女兒現身解釋，指母親無奈急需上廁所原因，盼乘客多加體諒。（facebook「馬路的事討論區」截圖）

車長女兒現身解釋 盼大眾多加體諒職業司機

群組管理員於翌日（8日）分享1段由涉事女車長女兒就事件的解釋，指她媽媽當時因為尿急所以需要上洗手間，加上電車車程由筲箕灣前往西環最快需要1.5小時，若然假期多車更可達2小時，「呢個站係西環區佢哋唯一可以上洗手間嘅地方」，而她當時急忙跑回電車，就是不想耽誤乘客時間。

事主又透露，媽媽看到帖文後「第一時間係好驚，好害怕做錯嘢」。她心疼母親一直對工作有熱忱，雖然每日工作10小時以上，但對可以幫助市民感到榮幸。她作為女兒，不希望事件令母親難過；而作為市民，亦不忍有公共交通工具司機受到誤解。

事主希望藉此機會提醒其他乘客，「希望您可以主動詢問佢原因，而唔係因此產生誤會，將正在努力工作的（司機）放上網公審」，亦希望拍片者可以刪除相關片段，往後對交通工具司機多份諒解，獲不少網民力撐，「去洗手間係人權」、「急一定要去，唔可以忍，忍得多會病」、「支持你媽咪，我哋會體諒㗎啦」。

（facebook「馬路的事討論區」）