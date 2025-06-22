男子冒充航空公司職員！偽造文書免費搭機34次　被裁定欺詐罪罪成

冒充航空公司職員，竟成功獲搭免費飛機的機會？美國有男子涉嫌於6年內，多次冒充航空公司職員，並偽造30多份虛假航空公司職員證件，於航空業內專屬的訂票系統，成功預訂超過120張免費機票，並搭乘34趟免費航班，於今年2月份被警方拘捕。



男子被控4項《電信詐騙》以及1項《非法進入機場安全區域》等罪名，陪審團日前裁定他罪名成立，目前正等待8月裁判結果，最高刑罰可被監禁30年。



美國有男子利用專為機師與空服員設計的免費航班預訂系統，冒充航空公司職員，成功搭乘34趟免費航班。（GettyImages／示意圖）

冒充航空公司職員 成功搭乘34次免費航班

綜合外媒報道，美國南佛羅里達州（South Florida）一名35歲男子亞歷山大（Tiron Alexander），涉嫌於2018年至2024年期間冒充航空公司職員，在某個航空公司網站上，預訂僅供機師以及空服員使用的免費航班，預訂超過120張免費機票，並成功搭乘34趟免費航班。

偽造30多份虛假文件騙取免費機票

美國司法部日前有文件指出，亞歷山大謊稱自己曾斷斷續續為不同航空公司工作，冒充至少7家航空公司職員，當中包括美國航空（American Airlines）以及聯合航空（United Airlines），並偽造30多份航空公司員工證件，於網站上輸入虛假員工編號、入職日期等資料，以騙取免費機票。

男子冒充至少7家航空公司職員，偽造30多份虛假航空公司員工證件，以騙取免費機票。（GettyImages／示意圖）

憑藉假冒身份 曾非法闖入機場管制區

令人詫異的是，亞歷山大不但成功登機，亦曾非法闖入勞德代爾堡的好萊塢國際機場（Fort Lauderdale-Hollywood International Airport）管制區。經調查後發現，亞歷山大還有冒充另外3間航空公司空服員身份，企圖進一步擴展他的欺詐計劃。

《電信詐騙罪》及《非法進入機場安全區域罪》罪成 可被判監30年

亞歷山大自2015年起，聲稱受聘於一家總部位於達拉斯（Dallas）的航空公司，但其實他從未擔任過空服員或機師職位，故於2月份時被警方拘捕，被控4項《電信詐騙》及1項《非法進入機場安全區域》罪名。陪審團於6月5日裁定他罪名成立，目前正等待8月25日的裁判結果，最高刑罰可被判監禁30年。

男子涉嫌《電信詐騙》及《非法進入機場安全區域》罪罪成，最高刑罰可被判監30年。（GettyImages／示意圖）

美國運輸安全管理局（Transportation Security Administration，TSA）指，雖然亞歷山大透過虛假文件成功獲得登機證，但他每次都有通過安檢，未有對其他乘客構成威脅，強調他們會繼續致力保障乘客安全，支持起訴違反航空旅行法規的人。

（綜合）