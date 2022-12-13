20歲女高中畢業生假扮醫生　做手術1年先被揭發　背後原因超可悲

沒有受過任何專業訓練的人，替病人做手術是何等危險的事。土耳其1名高中畢業的年輕女子，竟利用虛假文件到醫院應徵，結果獲聘。她假冒充醫生在醫院參與病人手術，直至被同事覺得有可疑，才被踢爆其假醫生身份。最後當局將她拘捕，她才和盤托出為何會這樣做，原來背後有一個充滿洋蔥的原因。



艾瑟（Ayşe Özkiraz）在泰基爾達省（Tekirdağ）的1間醫院工作了近一年才被發現是假醫生。（網上圖片）

綜合外媒報道，20歲土耳其女子艾瑟（Ayşe Özkiraz）在泰基爾達省（Tekirdağ）1間省立醫院工作，她與同事相處融洽，但是待她工作了近1年，開始露出馬腳，院內其他醫生發現她替病人看診的過程細節與他們有別，回答不到專業醫學問題，並且她報稱在卡帕醫學院畢業，卻不知道學院隸屬伊斯坦堡大學，種種疑點令同事對她的身份產生懷疑，並向醫院高層舉報，最後揭發事件。警方以艾瑟涉嫌違反《醫學實踐法》等罪名將她逮捕，並繼續調查她有否牽涉其他罪行。

艾瑟因為考不上大學修讀醫科，但為怕家人失望而冒充醫生。（GettyImages）

艾瑟母親對女兒被捕一事感到難以置信，因為她看到女兒在手術室與同事工作的合照，又透過視像看到她在手術室吃飯，及與其他醫護人員在一起，因此從來沒想過她並非真正的醫生。

而艾瑟被捕後，和盤托出自己這樣做的原因，原來是因家人一直想她讀醫，以為她會以優異成續入讀大學，但艾瑟高中畢業後，卻考不上大學。為了不讓家人失望，她訛稱成功獲大學錄取並就讀醫科，可是隨着時間過去，她唯有用一個大話掩飾另一個大話，從而偽造畢業證書及醫生執照，並憑假證明文件獲得泰基爾達省一間醫院聘用，就此踏上不歸路。