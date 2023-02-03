震驚！29歲女子偽造出世紙　假扮15歲高中生　被同學問幾多歲拒答

一個別有用心的人偽造身份進入校園，的確是令人害怕的事情。美國1名29歲的亞裔女子，提供虛假出生證明，並偽裝成15歲女學生，混入當地1所高中上學，直至4日後才被識破並被拘捕，而女子想方設法潛入校園的動機至今不明。事件引起家長與學生的不安，他們促請校方與當局盡快徹查及交代事件。



美國1名29歲的亞裔女子假扮成15歲女學生，並提供虛假出生證明，以混入當地1所高中上學，最終被揭發遭逮捕。（Twitter圖片）

綜合外媒報道，1月25日，美國新澤西州新布朗斯維克警察局於新聞發布會上披露了相關案情，29歲亞裔女子Hyejeong Shin（音譯：申惠正）向當地教育局提交虛假的出生證明文件，假扮成15歲女學生，混入新布朗斯維克高中（New Brunswick High School）。

警方和校方都表示，州法律嚴令禁止學生因缺乏證件或移民身份而被阻止上學，因此申曾經「獲得了臨時入學許可」，並上了4日學。直至校方無法聯絡申的監護人以完成審查，而申亦無法清楚提供法定監護人資訊，才揭破事件。申最終被拘捕。不過，警方就未有透露申假扮高中生的動機及選擇該所學校的原因。

校方曾發出通告指有人假扮學生混入校內，提醒學生們注意。（網上圖片）

有該校學生接受當地媒體採訪時曾表示，「我和這個女人一起上課，和她說話，把她從A地點帶到B地點，我從沒想過會發生這種事」，她甚至把電話號碼告訴了申，而這一切都令她不安。另有學生表示申曾於校內邀請同學們放學後去逛街，然而由於申「看起來怪怪的」，因此沒有應約，「我問她幾歲了，然後她做了一件奇怪的事。她轉過頭看我一眼然後走開了，我認為這是一個危險信號」、「知道有這種意圖的人離我那麼近，這更讓人害怕」。

有當地媒體發現，申可能是羅格斯大學（Rutgers University）2019年的畢業生。據大學發言人德夫林（Dory Devlin）稱，1名叫「Hyejeong Shin」的學生曾就讀該校的新布朗斯維克分校，獲得政治學文學學士學位，輔修中文，但發言人拒絕提供有關學生的任何其他資訊，只證實她現在29歲，與被捕女子年齡相同。

（綜合）