智能手錶通知：游泳19分鐘 　揭在洗衣機瘋狂游泳　後續震驚全網

佩帶智能手錶可以掌握個人運動狀況。日本1名男子在網上表示，在家中突然收到手機通知，誇獎他已經完成「19分鐘的游泳運動」，但日男明明沒有下水，因而感到奇怪，其後驚悉智能手錶原來在洗衣機內「瘋狂游泳」，令他大感崩潰，於是停機檢查，乾透後該智能手錶竟仍然正常運作。



許多網民笑言「這是廣告嗎？」、「免費宣傳了」、「基本上都有防水功能，但放入洗衣機都無事，的確厲害」。



樓主突然收到手機通知，指出「不錯喔！系統已自動偵測到您進行了19分鐘的游泳運動。請確認」。（X圖片）

手機通知︰自動偵測到進行19分鐘游泳運動

樓主在社交平台X（前稱Twitter）上載3張照片交代事件，稱當日突然收到手機通知，指出「不錯喔！系統已自動偵測到您進行了19分鐘的游泳運動。請確認」，樓主卻沒有進行任何水上活動，甚至沒有洗手，他立即記起其智能手錶可能連同衣物被丟入洗衣機，因而在機槽內「盡情暢游」。樓主立即停止洗衣機的活動，然後取出手錶，然而等手錶乾透後，卻發現它竟然操作正常，笑言「這東西真結實」。

樓主記起其智能手錶可能連同衣物被丟入洗衣機，因而在槽內「盡情暢游」，於是立即停止洗衣機的活動，然後取出手錶。（X圖片）

智能手錶屬美國品牌 有基本防水功能

根據樓主上載照片，相信其智能手錶是美國品牌「Fitbit」，有一定防水功能，但理應只限於日常洗手、洗澡或到泳池游水。

手錶竟然無事。（X圖片）

網民︰要向樓主支付廣告費

帖文引來大量網民留言「Fitbit應該要向樓主支付廣告費」、「免費宣傳防水功能？」、「手錶無事就好了」，而事件仍引來各地媒體報道，變相成了免費廣告。

（綜合）