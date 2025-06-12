瑜珈廣告板驚變「恐怖驅魔人」　網疑AI繪圖出事：一生只能教一次

許多大樓外牆上會張貼廣告，吸引路人注意。



日前有位網友發現，一棟大樓外牆上的瑜珈廣告看板，看起來「怪怪的」，女模特兒不協調的瑜珈姿勢，讓許多人直呼：

這是驅魔人（The Exorcist）嗎？

一棟大樓外牆上的瑜珈廣告板中正在做瑜珈的女模特兒頭轉了180度，疑是AI生成出錯。（爆廢公社Facebook）

一棟大樓外牆上的瑜珈廣告板中正在做瑜珈的女模特兒頭轉了180度，疑是AI生成出錯。（爆廢公社Facebook）

不少網友表示該廣告令人想起《驅魔人》中的經典一幕。（《The Exorcist》劇照）

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一名網友在臉書社團「爆廢公社」貼出一張照片，地點疑似在國外的「廣告板」，只見廣告中正在做瑜珈的女模特兒，身體是朝前，但頭轉了180度，直接仰頭看向後方，呈現不可思議的人體姿勢，讓原PO幽默表示：

請問哪裡有在教這種瑜珈？

文章曝光後，許多網友幽默地說：

「總覺得可以變成驅魔人」

「頭轉了180度」

「太強了，居然可以練到這樣」

「這是一隻貓頭鷹吧？」

「原來這就是前胸貼後背」

「一生只能教你一次的角度」

「看好了，她只示範一次」

「AI才畫得出來吧」

「這是閻羅王私人家教嗎？」



根據《聯合新聞網》報導，現在有許多AI生成的廣告照片，至於整個廣告影片可否用AI生成？知情人士曾表示，臉書母公司Meta目標在明年底前讓企業能從頭到尾使用人工智慧（AI）製作廣告，和決定廣告的目標客群，未來中小企業可以透過AI生成廣告，但也有些品牌表示，AI產生的廣告可能會失真，就像前面文章所述的「瑜珈廣告」一樣。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】