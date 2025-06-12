瑜珈廣告板驚變「恐怖驅魔人」 網疑AI繪圖出事：一生只能教一次
撰文：聯合新聞網
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許多大樓外牆上會張貼廣告，吸引路人注意。
日前有位網友發現，一棟大樓外牆上的瑜珈廣告看板，看起來「怪怪的」，女模特兒不協調的瑜珈姿勢，讓許多人直呼：
這是驅魔人（The Exorcist）嗎？
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一名網友在臉書社團「爆廢公社」貼出一張照片，地點疑似在國外的「廣告板」，只見廣告中正在做瑜珈的女模特兒，身體是朝前，但頭轉了180度，直接仰頭看向後方，呈現不可思議的人體姿勢，讓原PO幽默表示：
請問哪裡有在教這種瑜珈？
文章曝光後，許多網友幽默地說：
「總覺得可以變成驅魔人」
「頭轉了180度」
「太強了，居然可以練到這樣」
「這是一隻貓頭鷹吧？」
「原來這就是前胸貼後背」
「一生只能教你一次的角度」
「看好了，她只示範一次」
「AI才畫得出來吧」
「這是閻羅王私人家教嗎？」
根據《聯合新聞網》報導，現在有許多AI生成的廣告照片，至於整個廣告影片可否用AI生成？知情人士曾表示，臉書母公司Meta目標在明年底前讓企業能從頭到尾使用人工智慧（AI）製作廣告，和決定廣告的目標客群，未來中小企業可以透過AI生成廣告，但也有些品牌表示，AI產生的廣告可能會失真，就像前面文章所述的「瑜珈廣告」一樣。
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