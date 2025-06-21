排泄物弄髒尿布！8個月大男嬰遭放至熱水燙傷亡　狠母1舉動更心寒

常說「虎毒不吃兒」，但美國卻發生1宗人神共憤的虐兒致死案。當地有年輕媽媽因為不滿僅僅8個月大的兒子排泄物弄髒尿布，居然狠心將其放至滾燙的熱水中，導致男嬰皮膚嚴重燙傷，其後送院搶救仍被證實不治。當地警方目前已對女子發出逮捕令，並將就《傷害兒童罪》和《過失殺人罪》作出起訴。



美國有年輕媽媽因不滿8個月大的兒子弄髒尿布，將男嬰放進熱水，導致他全身燙傷慘死。（示意圖，非當事人／GettyImages）

綜合外媒報道，這宗虐兒案件發生在2025年2月4日，美國德州鮑伊郡（Bowie County）一名年僅8個月大男嬰寄宿在親戚住處，及後警方接獲緊急求助電話，並聯同救護員趕到民宅，對男嬰進行心肺復甦術（CPR）急救，惟男嬰送醫搶救後，仍不幸身亡。

8個月大男嬰弄髒尿布 遭狠母放進熱水燙傷慘死

男嬰21歲的母親克雷蒙斯（Jatoria Renae Cleamons）向警方承認，2周前曾因為不滿兒子的排泄物弄髒尿布，一時憤怒便將他放入滾燙的熱水中洗澡，導致他皮膚大面積被燙傷。

涉嫌燙傷兒子致死的21歲年輕媽媽－克雷蒙斯。（網上圖片）

事後於社交平台發文悼念兒子 令人心寒

令人心寒的是，克雷蒙斯於兒子去世11天後，於社交平台帳號上傳兒子洗澡和日常的照片，帖文裏盡訴對兒子離世的不捨，「我的寶貝，安息吧」、「我非常愛你，我非常想念你，我心都碎了」、「我會永遠想念你，你在天堂安息吧」。

令人心寒的是，男嬰去世後，女子於社交平台上傳兒子洗澡時照片作悼念。（網上圖片）

女子將被控《傷害兒童罪》及《過失殺人罪》

男嬰遺體隨後被送至進行解剖，確認其死因為燙傷。當地警方目前已對克雷蒙斯發出逮捕令，將指控她2項罪名，包括《傷害兒童罪》以及《過失殺人罪》。

（綜合）