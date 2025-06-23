大地任我行？騎電動行李箱穿梭彌敦道馬路　網民批危險：完全犯法

電動行李箱因可作代步之用，故吸引不少人購買，不過在香港使用仍屬違法行為，市民切勿以身試法！日前有網民於社交平台分享影片，指於尖沙咀目睹有人騎着電動行李箱穿梭馬路，公然和其他車輛一起行駛，因而貼片揶揄「大地任我行」。



許多網民批評片中人行為，「無眼睇，完全犯法」、「好多嘢根本唔係意外，係抵死」。



有網民在尖沙咀目睹有白衣人，公然騎電動行李箱穿梭馬路上。（threads影片截圖）

騎電動行李箱 穿梭彌敦道馬路

該目擊者在threads帳號上傳約6秒影片，現場所見為尖沙咀彌敦道，一名穿着白色外套人士騎着1個銀色的電動行李箱，公然和其他車輛一起於馬路上行駛，並轉入堪富利士道，片段至此結束。不過片中人行為既危險亦同樣違法，樓主因而揶揄「大地任我行」。

穿着白色外套人士騎着銀色的電動行李箱，公然和其他車輛一起於馬路上行駛。（threads影片截圖）

穿着白色外套人士騎着銀色的電動行李箱，公然和其他車輛一起於馬路上行駛。（threads影片截圖）

網民斥違法：唔車死佢算佢好彩

帖文引來網民炮轟片中人，「無眼睇，完全犯法」、「好多嘢根本唔係意外，係抵死」、「唔車X死佢，算佢好彩」、「上星期喺海港城商場，見到個肥大媽係咁」。

運輸署指現時使用所有「電動可移動工具」均可能違法，違者可被罰款2,000元或監禁3個月。（示意圖／網上圖片）

所有「電動可移動工具」均屬違法 可被罰款或判監

「電動行李箱」與一般的行李箱外形並無太大差異，只是它的特點設有電動伸縮扶手杆，只要用家將手柄拉出再坐上行李箱，即可當作小型車般代步。

根據運輸署指出，現時使用所有「電動可移動工具」均可能違法，待將來完成立法程序，市民便可在香港合法地使用出產時已獲得認證的「電動可移動工具」。而香港法例第228章《簡易程序治罪條例》第4（8）條表明，任何人若無明顯需要而在行人路上策騎或駕駛；或在顧及一切有關情況下，在公眾地方罔顧後果或疏忽地策騎或駕駛，或其策騎或駕駛的速度或方式會對公眾產生危險，即屬犯罪，可被罰款2,000元或監禁3個月。

（threads＠johnnylammingtat）