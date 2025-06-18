2電動輪椅粉嶺逆線馬路飛馳！驚險影片瘋傳　網民鬧爆：好危險！

大地任我行？再有電動輪椅在馬路上行駛！有港男在網上發片，於粉嶺華心邨的馬路拍下十分驚險一幕，見到馬路上有兩架電動輪椅逆線行駛，其間與1架新界的士迎面而過。影片引來不少網民熱議，「黐線！」、「好多電動輪椅都係咁，直頭剷上高速都有」。



樓主拍下在粉嶺有兩架電動輪椅於馬路上行駛。（影片截圖）

樓主拍下在粉嶺有兩架電動輪椅於馬路上行駛。（影片截圖）

樓主拍下在粉嶺有兩架電動輪椅於馬路上行駛。（影片截圖）

有港男在Threads上發片，表示影片內客「其實好危險囉」。片段可見，在粉嶺華心邨對開馬路上，先有1架電動輪椅，車上有白衣男子，緊接再有另一架電動輪椅跟住白衣男子後面行駛，雖然看來車速不算高，但有1部新界的士迎面駛過他們，才知原來兩架電動輪椅正逆線行車，情況十分危險。

影片瘋傳 網民鬧：累街坊

不少網民看到影片議論紛紛，有人認為好危險大鬧、「好危險」、「黐線！」、「累街坊」。有人亦指「有咩可能係行出馬路㗎？從來電動輪椅行都係行人㗎喎」、「好多電動輪椅都係咁，直頭剷上高速都有」、「佢無嘢輸，係揸車嗰啲慘啲」、「喺馬路行咁慢，喺行人路好快」。

影片可見兩架電動輪椅正逆線行駛，樓主指情況相當危險。（影片截圖）

影片可見兩架電動輪椅正逆線行駛，樓主指情況相當危險。（影片截圖）

在公眾地方罔顧後果或疏忽地策騎或駕駛，或其策騎或駕駛的速度或方式會對公眾產生危險，則有可能觸犯法例。（影片截圖）

3情況下駕駛電動輪椅 可被罰款2,000元或監禁3個月

根據香港大學法律與科技研究中心社區法網資料，電動輪椅在香港並非列為「汽車」，故不受《道路交通條例》規管，但使用電動輪椅的人士仍需注意《簡易程序治罪條例》（第228章）第4(8)條，任何人「無明顯需要而在行人路上策騎或駕駛；或在顧及一切有關情況下，在公眾地方罔顧後果或疏忽地策騎或駕駛，或其策騎或駕駛的速度或方式會對公眾產生危險」，即屬犯罪，違者可被罰款2,000元，或監禁3個月。