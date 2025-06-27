的士車尾箱堆滿雜物　司機拍片引質疑拒載　網民斥：唔想去機場？

車尾箱連放行李箱空間都沒有！有的士司機於網上公開其車尾箱堆滿雜物的畫面，引來網民質疑拒載拖行李乘客，紛紛批評「係咪唔想去機場所以特登咁做？」、「另類拒載」、「叫的士唔X俾用車尾箱，使X call的士呀？」、「咁點做生意呀，執執佢啦」、「仲以為自己好型？唔X怪得會輸畀Uber」。



有的士司機於網上公開其車尾箱堆滿雜物的畫面。（Threads影片截圖）

該的士司機於Threads發文及上載短片，表示「同啲客講我車尾箱擺唔到行李，佢哋點都要睇過至心息」。影片見到，車尾箱堆滿膠箱、抹布、摺凳等，難以放下1個行李箱。現時該則帖文已被刪除。

的士車尾箱堆滿雜物

影片引來網民批評，「大佬你又抹車工具又桶又袋又布又兜又剩，狗竇咁款點做生意啊，啲客搭個的士啫，點會估到你放咗間四合院喺車尾」、「人哋的士個行李箱就係擺行李，你就擺晒啲家當喺度，唔講以為架車係你嘅添」、「唔想做生意咪出聲囉」。

有的士司機於網上公開其車尾箱堆滿雜物的畫面。（Threads影片截圖）

網民斥：另類拒載

有網民嘲諷，「以為派膠，點知認真」、「仲敢擺出嚟先好笑」、「以為自己好幽默」、「前面放埋嘢呀嘛，同啲客講架車淨係坐到1個客」。有網民就分享經歷稱，「唔好講笑，我真係試過，佢擺到成架GoGoVan（現改名GoGoX）咁成車都係貨，然後話淨係載到1個」。

根據香港法例第374D章《道路交通(公共服務車輛)規例》，公共巴士或公共小巴的客運持證人及的士司機，須確保車輛保持整齊清潔。（資料圖片）

香港法例：司機須確保車輛保持整齊清潔

根據香港法例第374D章《道路交通(公共服務車輛)規例》，公共巴士或公共小巴的客運持證人及的士司機，須確保車輛保持整齊清潔。任何人無合理辯解而違反條文或規定，即屬犯罪，一經定罪，可處第1級罰款（2,000港元）。