活人獻祭！3歲女童被迫念咒驅邪　遭刺傷溺斃浴缸　母涉謀殺被捕

烏克蘭發生駭人的「活人獻祭」事件。當地有女子竟狠心對親生骨肉下手，強迫女兒念咒驅邪，進行「獻祭」儀式時更將過程拍成影片，其間有鄰居聽到女童尖叫，馬上報警求助。



警方翌日上門調查時發現女童溺斃於浴缸，身上疑有刀傷，隨即拘捕女子，並循謀殺方向展開調查，據知疑犯沒有精神病紀錄。有賓客出席女童葬禮時，對事件感到婉惜：「多麼美麗的女孩，多麼恐怖！這怎麼可能？」



烏克蘭有3歲女童慘遭「活人獻祭」，被母刺傷溺斃浴缸。（示意圖／GettyImages）

綜合外媒報道，事發於烏克蘭弗蘭科夫斯克州（Frankivska oblast），32歲的平面設計師兼藝術家多洛希茨卡（Yuliia Doloshytska）日前從托兒所接走年僅3歲的女兒佩特里夫（Alyna Petryv），帶返租屋處後便開展其恐怖的「活人獻祭」儀式。

3歲女童慘遭母「活人獻祭」 被刺傷溺斃浴缸

有附近鄰居表示，當晚聽到女童尖叫，隨即報警求助。警方翌日清晨透過屋主取得鑰匙，進屋後發現佩特里夫在浴缸溺斃，身上疑有被刺傷痕跡，即時逮捕多洛希茨卡。她面對盤問時未作任何解釋，由於現場有大量證據指明事件涉及蓄意謀殺，警方目前已拘留多洛希茨卡，並循謀殺方向展開調查，而被捕女子相信沒有精神病紀錄。

32歲的平面設計師兼藝術家多洛希茨卡涉嫌謀殺女兒被捕。（網上圖片）

獻祭期間強迫女兒唸咒驅邪 拍片記錄惹嘩然

不過最震驚的是，多洛希茨卡進行獻祭儀式時，不但強迫女兒穿上白色洋裝裙、戴上花環，更要她念誦用作驅邪儀式的詞句，整個過程更拍成影片，行為令人嘩然。

3歲女童佩特里夫，慘遭母親進行活人獻祭儀式殺害。（網上圖片）

3歲女童佩特里夫，慘遭母親進行活人獻祭儀式殺害。（網上圖片）

據知多洛希茨卡已離婚，俄烏戰爭期間曾帶女兒前往捷克共和國避難，約6周前才返回烏克蘭，與女兒租屋同住。女童葬禮日前在當地教堂舉行，當天有數十名鄰居與親友出席悼念，不少人獻花和帶來玩具，有來賓悲痛稱：「多麼美麗的女孩，多麼恐怖！這怎麼可能？」。

平面設計師兼藝術家多洛希茨卡於俄烏戰爭期間曾帶女兒前往捷克共和國避難，約6周前才返回烏克蘭，殺女悲劇震驚鄰里。（網上圖片）

（綜合）