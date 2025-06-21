室內怕下雨？光頭男「擔遮」行商場　港男斥自私　網民：無髮無天

本港近期天氣不穩，不時出現狂風驟雨，市民出門時記得帶備雨具。有港男日前就在社交平台發文，指目睹有光頭男子走進商場時，在室內範圍竟然未有收起雨傘，還貌似大模廝樣，完全未有擔心可能弄濕旁人。樓主看不過眼於是拍照公審，質疑「穿過個商場收遮有幾難？難為你身邊啲人俾你整濕晒」。



不少網民紛批評男子行為缺德，「好X過份」、「啲人嘅素質差到一個點」、「因為行幾步路就係出口，出面又落雨懶得又收又開，直接開住出」；又趁機嘲笑光頭男子，「真正無髮無天」。



有港男途經商場時，目睹1名光頭男子未有收起雨傘，不滿下貼圖公審對方。（threads圖片）

光頭男子「擔住遮」行商場 港男貼圖斥自私

「估唔到人類真係無極限」，該港男在threads帳號上傳照片，現場所見為鑽石山啟鑽商場，相中可見一名穿著黑衣、墨綠色短褲的光頭男子正準備步出商場，而他左手卻撐着1把深藍色雨傘。樓主不滿對方於室內商場「擔遮」的行為，遂拍下照片放到網上公審，斥「以為落雨天喺簷篷開遮已經係人渣」，同時質疑「穿過個商場收遮有幾難，難為你身邊啲人俾你整濕晒」。

港男於帖文批評光頭男，「穿過個商場收遮有幾難，難為你身邊啲人俾你整濕晒」。（threads截圖）

網民狠批無品：素質差到一個點

帖文引來網民圍轟相中人行為無品，「大癲」、「好X過份」、「啲人嘅素質差到一個點」、「條友想吹乾把摭？」、「因為行幾步路就係出口，出面又落雨懶得又收又開，直接開住出」、「同嗰啲喺架巴士入面都會開遮嘅係同類」，並嘲笑「真正無髮無天」、「似係行為藝術，和尚擔遮，歇後語嚟㗎」、「可能為靈界朋友遮太陽（以前聊齋故事係咁）」。

類似情況時有發生 網民指見慣不怪

同時有留言指對類似情況表示見慣不怪，「喺部行人天橋電梯裏面都試過有人唔收遮，仲要係3把開咗嘅遮狂塞入去」、「早兩日見人喺觀塘地鐵站外面天橋開遮已經O嘴，點知呢個仲勁」、「上星期大雨，有日返工係喺top（旺角商場）都有條友喺商場入面開傘」。

（threads＠ki_cheong_yeung）