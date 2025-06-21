恐怖！超巨型輪胎充氣突爆炸　20歲男被高氣壓擊面慘死　畫面曝光

為輪胎打氣竟釀成奪命事故！馬來西亞1名年僅20歲的輪胎店工人，為1個超巨型輪胎充氣時，輪胎突然爆炸，工人被擊中後倒地不起，救援人員到場證實他當場死亡，現場畫面相當嚇人。警方翻查閉路電視，發現輪胎爆炸時的高氣壓直擊死者面部，其頭部的傷口亦與此吻合，相信意外不涉刑事成份。



艾廷為巨型輪胎充氣時突然發生爆炸，高氣壓直擊他面部，證實當場死亡。（網上圖片）

20歲男為超巨型輪胎充氣突爆炸

馬來西亞傳媒報道，事發於6月20日下午4時，沙巴根地咬杜洛克路1間輪胎店發生致命工業意外。現場畫面事後曝光，可見死者倒在超巨型輪胎旁邊，輪胎直徑比死者身高更長。20歲男死者名叫艾廷（Arizal Etin），警方指其同事目擊事件，供稱艾廷案發時為巨型輪胎充氣，但輪胎突然爆炸，艾廷轉眼間已倒地不起。救護人員到場時，證實他已當場死亡。

艾廷為巨型輪胎充氣時突然爆炸，高氣壓直擊他面部，最終他當場死亡。（網上圖片）

CCTV證氣壓直擊死者面部

警方翻查店舖閉路電視，確認艾廷充氣時輪胎爆炸，強大氣壓擊中他的面部，而其頭部的傷口，相信正是由輪胎爆炸時突然釋放的高氣壓衝擊所造成。因未發現可疑傷痕或瘀傷，警方認為不涉刑事成份，將遺體送至根地咬醫院驗屍作進一步調查，同時提醒輪胎業者要提高安全意識。

（綜合）