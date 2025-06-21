父子同死！父心臟病發猝死倒地　手抱3月大兒子遭手臂壓臉窒息亡

馬來西亞發生1宗父子同死悲劇！當地1名身材健碩的35歲父親在家中疑突發心臟病猝死，由於病發時他正抱着3個月大的兒子，倒地一刻手臂剛好壓在兒子臉部，阻礙其呼吸，最終導致兒子窒息死亡。其妻子回家驚見丈夫和兒子失去意識趕忙報警，惟已無力回天，丈夫當場死亡，而男嬰送院後宣告不治，父子同日離世。



馬來西亞35歲修車廠老闆諾魯阿芬迪與3個月大兒子諾丹尼爾先後身亡。（網上圖片）

綜合馬來西亞媒體報道，6月19日上午約9時30分，馬六甲州甘榜漢都亞井某住所內，35歲修車廠老闆諾魯阿芬迪在家中猝死，與3個月大男嬰諾丹尼爾先後身亡。本來當日諾魯阿芬迪要帶幼子諾丹尼爾去注射疫苗，而外出上班的41歲妻子阿祖拉阿都馬力致電丈夫卻無人接聽，因擔憂而回家查看，結果見到父子倒臥家中，完全沒有反應，於是報警求助。救護員到場證實諾魯阿芬迪已當場死亡，而男嬰諾丹尼爾則在於送院後宣告不治。

警方推斷男死者心臟病發 遺體壓住嬰兒

起初當局擔心涉及液化石油氣洩漏意外，但經安全檢查排除氣體洩漏。而警方初步調查結果顯示，諾魯阿芬迪疑為突發心臟病猝死，而事發一刻他正抱着嬰兒，倒地時不巧右手壓着嬰兒臉部，致使嬰兒窒息而亡；而男嬰身上沒發現其他傷痕。當局目前仍需等待屍檢報告確認死因。

警方相信男子突發心臟病猝死，倒地時不巧右手壓着男嬰臉部，致使男嬰窒息而亡。（示意圖／AI生成圖片）

產假結束首個上班日 痛失丈夫和兒子

遺孀阿祖拉阿都馬力是馬六甲歷史城市政廳職員，她於事發日剛好放完3個月產假，是復職首日，她在送完另外2名分別16歲及15歲的子女上學後就去上班，沒想到卻同時失去丈夫及幼子。她表示當時非常震驚，「現場沒有任何打鬥痕跡或血跡，完全不知道發生了什麼事」。

諾魯阿芬迪的妹妹透露，哥哥事發前晚曾表示「胸部疼痛」，但拒絕嫂嫂帶他去看醫生。（示意圖／GettyImages）

死者離世前一晚曾訴「胸部疼痛」

諾魯阿芬迪的妹妹透露，哥哥身材魁梧，身體一向沒有什麼毛病。不過，於事發前1晚，即6月18日晚上，哥哥曾表示「胸部疼痛」，嫂嫂提出帶他去看醫生，但被哥哥拒絕，詎料隔天竟發生悲劇。

（綜合）