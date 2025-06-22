在試衣間遭掀簾！女子公審2少年「偷窺」　現場女客「平反」引議

玩鬧也要留意地方！馬來西亞1名26歲女子近日報警指於當地服裝店試衣間遭2名15、16歲的少年扯開布簾「偷窺、偷拍」，女子又上傳監控影片到網上公審2名少年，公開其長相及罵他們「變態」，又質疑他們「故意來偷看」、「明顯不是初犯」。然而，1名當日在場的婦女卻留言為少年「平反」，指少年們拉開布簾並非存心偷看，而是玩笑期間不知道簾後有人，更指少年已即場道歉。不過，女事主不買賬，並已就事件報警。當地警方表示將以語言或行為侮辱他人貞潔角度調查案件，但關於女子所指的「偷拍」一事則未經證實。



馬來西亞1名26歲女子稱在試衣間遭2名少年掀簾「偷窺」，於是在Facebook上傳監控影片公審少年。（Facebook影片截圖）

綜合馬來西亞媒體報道，事發於6月15日下午4時許，新山市1名女子在某服裝店試衣間更衣，其間遭2名陌生少年揭開布簾。女子質疑2名少年存心「偷看」，於是與店家查看監控，並將相關影片上傳至Facebook公審少年，表示「不是『無心』，不是『走錯』，就是故意來偷看的變態行為！」。

2名少年原本坐在試衣間外的梳化上，而事主所在的試衣間（箭嘴示）正對着梳化。（Facebook影片截圖）

2少年店內嬉笑玩鬧 其間拉開試衣間布簾

從影片可見，2名少年原本坐在試衣間外的梳化上，而事主所在的試衣間正對着梳化，之後1對情侶拿起店內衣物，共同走入事主隔壁的試衣間。穿球衣的少年站起來，見狀隨即以驚訝的神情看着戴眼鏡的少年。

兩人交談片刻後，球衣少年假裝拿起一旁的白色連衣裙，再走到眼鏡少年身旁，攬着他的肩頸，徑直拉開事主所在的試衣間門簾。在看到事主在內更衣後，2名少年隨即拉回布簾，然後返回梳化，拿起隨身物品嘻笑着離開。

1對情侶拿起店內衣物，共同走入事主隔壁的試衣間。（Facebook影片截圖）

現場女客澄清指少年模仿一起進入試衣間的情侶，片中可見球衣少年假裝拿起一旁的白色連衣裙。（Facebook影片截圖）

球衣少年攬着眼鏡少年的肩頸，徑直拉開事主所在的試衣間門簾。（Facebook影片截圖）

球衣少年攬着眼鏡少年的肩頸，徑直拉開事主所在的試衣間門簾。（Facebook影片截圖）

事主質疑「非初犯」

女事主在Facebook狠斥2名少年行為不當，「從CCTV 看他們的行為很明顯不是初犯，在拉了試衣間門簾後還可以那麽嬉皮笑臉，當作沒有事發生？」，並表示會報警處理。

在場婦女留言「平反」：確實這是不小心

然而，1名自稱是少年朋友的媽媽在帖文留言，表示當時她亦在場，其女兒與2名分別15歲及16歲的少年是朋友，當日她帶着他們3人到店內選購禮服。

「模仿情侶」行為釀禍

她解釋，2名少年是因為見到有情侶一起進入試衣間，出於無聊便模仿他們，結果不慎打開事主的門簾，而少年當時並不知道裏面有人，在掀開簾子見到有人後就慌忙道歉離開，而當時事主已穿好衣物，「我不是在為他們開脫，但確實這是不小心看到不該看的事情後的正常反應」，又反問「如果真的想要偷窺，會拉開就立刻逃走嗎？」。這名婦女亦對事主「網暴」少年的行為提出質疑，認為少年已即場道歉，如事主有不滿應當場提出，更指現時做法已嚴重影響少年們的生活。

2名少年拿起隨身物品嘻笑着離開。（Facebook影片截圖）

2名少年拿起隨身物品嘻笑着離開。（Facebook影片截圖）

此事引起網民關注，網民看法不一，有人相信片中少年的確如婦女所指是在玩鬧中意外掀起事主布簾，但同時亦有人覺得「貪玩、不小心，不是可以冒犯別人的理由」，並認為少年的行為始終不當，不能以此開脫責任。另有人認為就算少年已道歉，女事主仍有權不予原諒，更何況現時雙方說法不一。

警方證已展開調查 暫未拘捕任何人

目前，女事主已就事件報警。當地警方於6月18日交代事件，指該名26歲受害者已於6月15日報案，現時警方正以語言或行為侮辱他人貞潔角度調查案件，暫未拘捕任何人。對於受害者稱當時其中1名疑犯手上拿着手機，故懷疑對方拍攝，警方表示此事未經證實。

（綜合）