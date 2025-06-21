走塑│紙碗裝熱湯突對摺　食客慘遭湯燙傷大腿怒斥：邊X個發明紙碗

環境及生態局局長謝展寰近日接受電台訪問時指，計劃在1至2個月內推出第二階段走塑試驗計劃，而曾在第一階段就被網民「鬧爆」的紙製餐具，近日再在網上掀起話題。1名食客在餐使用紙碗飲用熱湯，其間發生意外，紙碗疑不堪熱力軟化對摺，令熱湯流出倒在她身上造成灼痛，她不滿地發帖怒斥「邊X個發明紙碗」。



帖文引起網民熱議，除了有人表示有類似因紙餐具導致被熱食燙傷的情況外，不少人都留言表達對紙餐具的不滿，「又話第二階段啦，紙餐具真係唔得」、「最憎紙餐具」。



有網民發帖抱怨用紙碗喝湯時發生意外，紙碗疑不堪熱力軟化「對摺」，令熱湯流出倒在她身上造成灼痛。（「kamlunmagnet」Threads）

該名食客在社交平台Threads發帖抱怨，指日前在某餐廳購買海南雞飯及熱湯，食物以紙碗盛載，但在她拿起紙碗喝湯時卻發生意外，「一拎起個碗佢溶X咗」，熱湯從紙碗中溢出倒在她身上。樓主被燙傷，表示「碗湯好熱…我好X痛」，又氣極指「邊X個發明紙碗」。

紙碗疑不堪受熱「自動對摺」

從照片可見，托盤上放置了以紙碗盛載的飯及湯，而樓主的紫色上衣及牛仔褲大腿位置均被湯水淋濕。另一張照片中，樓主示範紙碗軟化「對摺」的情況，並表示「真係越諗越嬲，我拎拎下佢自動對摺」。有網民質疑樓主「咁拎所以先會穿」，但樓主解釋「佢突然之間對摺，就算用埋腳趾拎我都阻止唔到佢」、「雙手攞都一樣，已試過，成件事好反智 」，亦有網民留言撐樓主「點拎都唔應該係淋到摺得埋囉」。

樓主示範紙碗軟化「對摺」的情況。（「kamlunmagnet」Threads）

有眼利網民認出樓主疑在美食廣場用餐，並建議樓主即時向餐廳反映，「係咪Foodcourt（美食廣場）即X吖嘛」、「告佢啦」、「真心要怪就怪呢間舖用既quality（質量）差」、「裝熱嘢真係要用好少少嘅」，但亦有網民指「我唔會X舖頭嘅，但會溫馨提示，建議佢唔好再用呢間公司嘅（紙餐具）」。

網民一面倒 狂批紙餐具

不過，更多網民針對是紙餐具有問題，「依家用紙裝熱嘢真係世界級發明」、「最憎紙餐具」、「嗰啲軟淋淋無X用嘅叉同羹」；有網民表示遇過類似經歷，「你起碼係牛仔褲，我之前係成個大髀直接硬食，傷咗3個禮拜」、「我前排攞都係咁，乜X嘢設計都唔X係想俾人攞，搞X到燙到隻手」。

（Threads）