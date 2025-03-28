咖啡是許多上班族每天的提神飲品。



不過，有醫生提醒，裝咖啡的紙杯內層含有塑膠塗層，遇熱會釋放出微塑膠，若每天一杯，長期下來可能造成荷爾蒙失調、肥胖、暗瘡找上門，恐對健康帶來不可逆的危害。

紙杯喝熱咖啡竟有9大危害？醫生揭「塑膠微粒全下肚」：增罹癌率（01製圖）

影響腎、肝、腸甚至性能力等等 點圖放大看看張家銘醫生指出喝下「塑膠微粒」對身體的危害：

+ 12

為了防止液體滲漏，外賣紙杯內層都會塗有聚乙烯（PE）這層塑膠薄膜，不過如果遇到高溫、油脂、酸性或酒精飲品時，就會釋放出微小的塑膠顆粒，肉眼是看不見的，無聲無息地進入人體血液與器官，長期喝下肚可能影響免疫系統，使身體處於慢性發炎狀態，進而增加罹病風險。

台灣醫生蕭捷健指出，微塑膠添加物，例如雙酚A、塑化劑都是內分泌干擾物，根據國外研究，雙酚A和鄰苯二甲酸酯等添加物會造成荷爾蒙失調、肥胖、糖尿病等。

此外，微塑膠添加物還會干擾腸道菌群平衡，使得身體慢性發炎，腸胃疾病跟著來，因此，蕭捷健提醒大家少用紙杯，對於健康和地球環境都有益處。

【延伸閱讀】自助餐．食物中毒｜學者警告Buffet別吃這些食物：形同細菌繁殖場（點圖放大閱讀）：

+ 13

另外，基因醫生張家銘曾在Facebook專頁發文整理喝下「塑膠微粒」對身體的危害，如下：

1. 甲狀腺功能紊亂，細胞的能量調控失衡，新陳代謝變慢，讓人容易疲憊、發胖。

2. 性荷爾蒙受到干擾，影響生殖細胞，可能影響生育能力。

3. 胰島素反應變差，細胞無法正確處理血糖，可能增加糖尿病風險。

4. 腸道細胞「被堵住」，消化與吸收出問題，腸道菌群失衡，有害細菌增多、好菌減少，消化變得不順暢。

5. 腸道發炎，導致腸漏症，食物中的未分解物質與毒素可能直接進入血液。

6. 消化吸收效率下降，長期可能造成營養不良或大腸癌風險上升。

7. 肝細胞發炎，影響解毒能力。

8. 腎功能下降，長期累積可能影響尿毒排出。

9. 氧化壓力增加，細胞提前老化，影響身體整體運作。

本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。

【延伸閱讀】狂吃蔬菜還是便秘？營養師指或是「油吃太少」 分享健康吃油方法（點圖放大閱讀）：

+ 10

延伸閱讀：

吃超商微波食品「塑膠微粒恐堆滿腦部」 權威醫：我都不敢吃

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】