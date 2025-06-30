00後見到聽到要常OT！即時拒絕兼勸面試官：你都快啲辭職搵過份啦

新世代打工族講求工作與生活平衡（Work-Life Balance），謝絕有工作沒生活的職場生涯。有打工仔在網上發文，近期因工作繁忙，只能透過電話與求職者進行通話面試，其中1名求職者是00後的年輕人，「本身傾得好地地」，但對方突問「公司多唔多OT（加班）㗎？」，樓主便坦誠地表示經常要加班，同事平均7至8時才離開公司，有時忙到9時才離開，但公司有加班「補水」。該名求職者立即打斷表明拒絕應聘，甚至勸樓主轉工，「咁多OT，你都快啲辭職搵過份啦！」。



樓主笑言對方語氣尚算和善，「佩服佢可以直接表達內心所想」，同時慨嘆「如果唔係要供樓，你估我唔想快啲辭職搵過份咩」。許多網民笑言「真係無問題，各人追求嘅嘢唔同，問清楚反而仲好」、「佢只係將員工心入面嗰句講出嚟」、「勞動市場需要多啲咁嘅員工」。



00後求職者聽到公司經常要加班，立即拒絕繼續進行面試，甚至勸樓主轉工，「咁多OT，你都快啲辭職搵過份啦！」。（AI生成圖片）

00後求職者詢問加班情況

樓主匿名投稿至facebook專頁「辦公室日報」，指最近公司聘請員工，樓主因工作繁忙，人事部便幫忙安排做電話面試，對方是1名00後求職者，雙方原本「傾得好地地」，對方突然詢問是否需要加班和相關詳情，樓主解釋「同事平均7點幾8點走，忙起上嚟有機會9點，今日都係太忙先同你phone in，不過OT有補水…」。

聽到加班至晚上9時即喊停 勸喻樓主辭職轉工

該求職者立即打斷樓主，直指該份工作「唔係幾適合」，甚至勸樓主轉工，「咁多OT，你都快啲辭職搵過份啦！」。樓主事後將有關情況轉告人事部，同事認為對方沒有禮貌。

網民認為各有所求，不少人寧願賺少錢，都想準時下班，在工作和生活之間取得平衡。（《我要準時下班》電視劇照）

樓主︰佩服佢可以直接表達內心所想

但樓主反而覺得對方語氣「並唔係串串貢，所以感覺還好」，而且羨慕「佢可以揀工做，佩服佢可以直接表達內心所想」，寧願對方坦白，「好過返工之後先走嚟怨」，同時慨嘆「細佬，如果唔係要供樓，你估我唔想快啲辭職搵過份咩」。

網民︰真話係難聽

大量網民留言指「做人有選擇，你需要錢可以做社畜做樓奴，人哋可以想輕鬆快活，唔太用錢，我覺得冇問題喎」、「真話係難聽」、「喺任何平行時空，人事部都會覺得求職者無禮貌」。

（facebook專頁「辦公室日報」）