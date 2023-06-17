廚餘？中學午餐主菜賣相極衰　照片瘋傳被轟惡心　官方爆菜名係…

這是什麼來菜式的？台灣有家長在網上發文，上傳孩子高中學校午餐菜式的照片，只見不鏽鋼餐盤內混雜了多種食材，包括紅蘿蔔、栗米、豆角、肉碎等，但像故亂混雜賣相欠佳，家長形容「我在菜單上真找不到一道名叫『廚餘』的菜」。網民笑言菜式賣相的確惡心，但質疑這可能是學生用膳後倒進去的「真廚餘」，亦有人為飯商護航，反問家長給了多少餐費。台媒報道，新北教育局指這道菜名為「南洋沙嗲水鯊」，照片不是出餐狀態，應是學生吃飯時分發餸菜，因為鯊魚肉軟被打散後就變成這樣。



有家長上傳中學孩子的午餐照片，質疑像廚餘。（《中學聖日記》劇照）

不少學生哥都會抱怨學校膳食質素欠佳，樓主在facebook群組「爆怨公社」發文大呻，孩子就讀新北市1所高中，6月13日學校的午餐實在令人傻眼，「各位大神請幫我看看，這是孩子學校的營養午餐中的一道菜…我在菜單上真找不到一道名叫『廚餘』的菜…」。

有家長上傳中學孩子的午餐照片，質疑像廚餘。（fb群組「爆怨公社」圖片）

照片所見，餐盆中混合了多種食材，包括紅蘿蔔、粟米、肉碎等。她指發文目的只是抱怨，沒想過要公審飯商，「一開始只是看到這樣的菜式對上這樣的菜單…真的是無語，所以讓大家幫我找找菜名」，她多年來從沒看過學校菜單，直至看到這款菜才上學校網站找菜單，想探究菜式的名堂。

網民笑言，「這是真的廚餘吧」、「看着就感覺不好吃」、「這個賣相不好，連食慾都沒了 」。但亦有網民為飯商護航，「現在的父母真難搞」、「其實你知道一餐給團膳的費用很少嗎？如果你家小孩無法入口，建議你自己做便當每天送達」。

家長上傳菜單，問那道菜叫「廚餘」。（fb群組「爆怨公社」圖片）

有網民提出質疑，認為提供給學生的份量不應這麼少，這盆可能真的是學生用膳後倒出的廚餘，或者是學生「打飯」攪動過盆內餸菜才會這樣。樓主回覆表示，孩子說這盆不是廚餘，而是其中一道菜，但她實在找不出這道菜的菜名。

有行內人士透露，這道菜可能是營養師或廚師一時沒注意，「這種菜式一盤和一鍋呈現出來的效果有落差。營養午餐都會提前煮，然後蓋上蓋子，所以會悶很多水出來，賣相一定會差很多」，坦言多種食材的菜式，「自己家炒也都很像廚餘呀，除非這道菜吃起來發餿不然我覺得沒什麼問題」。

台媒報道，新北教育局解釋，這道菜名叫「南洋沙嗲水鯊」，內含鯊魚肉，家長貼出的不是剛出餐的狀態，鯊魚肉質軟嫩學生打菜時會出現散狀碎。局方強調，學校料理的食材符合優良標準，有營養師把關衛生、營養為分和口味，家長對菜式有意見可向校方反映。

（綜合）