深水埗愛貓大叔　兌$500散紙後舉動震驚店主：放低兩嚿水畀隻貓

不少香港店舖都有店貓，牠們在社區內甚至有許多忠實粉絲。最近有深水埗店家就在網上分享店外閉路電視（CCTV）影片，表示1名大叔在某天早上，於其店外「玩貓」，後來拿出500元紙鈔，希望店家可幫忙兌散紙，惟被拒絕，便離開店舖。本以為事已告一段落，未料不久該名大叔又回到店外，更放下200元紙鈔在店貓旁邊，又摸了一摸貓咪後離開，讓店員感到困惑又驚喜，最後留言分享照片，顯示店家使用了該200元買肉泥和零食給貓貓。



有店家在網上分享店外閉路電視（CCTV）的影片，表示1名大叔放了200元在店貓旁邊後離開。（Threads影片截圖）

大叔兌錢後折返放下200元現金

店家在社交平台Threads上發文，表示事發當天早上，1名大叔在店外與店貓玩耍，其後拿給店員500元，希望對方能幫忙「唱散」，但在遭店員拒絕後離開，店家本以為事件就此結束，惟該名大叔很快又回到該店，並拿着已經兌好的零錢，「冇諗到佢轉頭唱完散紙返嚟，放低兩嚿水畀隻貓」。據店外的閉路電視顯示，該男子在回來時已拿着200元，並放在店貓旁邊，輕撫貓咪後便轉身離開。店員緊隨其後走出店外，但已不見男子的身影。

網民大讚：摸貓頭嗰下充滿愛

影片一出，隨即就引來大批網民熱議，部份人不禁笑言「貓貓仲要喵返佢講多謝？」、「佢就咁瞓喺度看舖就有人自動塞$200過佢」、「自己罐罐自己賺」。不過，亦有網民認為店員以貌取人，看到對方是中年大叔就理所當然地拒絕兌錢，「同你唱錢『當然拒絕』，係咩心態呢？今次心地唔好，但居然遇到好事，有冇令你反思呢？」、「你拒絕咗個阿叔，佢去第二度唱錢，仲再返來畀200你隻貓？阿叔好有愛對小動物」、「而家個社會真心愛貓都要被猜忌」、「阿叔摸貓頭嗰下充滿愛，有時呢個世界就係咁，永遠都係以貌取人」。

店員用200元買貓咪零食

店員其後留言上傳另一照片，顯示獲贈200元的店貓與一堆貓咪零食的合照，又回應網民留言，感謝該名大叔，「我哋鋪頭都係好多謝阿叔咁大方請我哋隻貓食嘢，希望所有人都可以過得開開心心」。