唐詩詠北角被野生捕獲！落車幫阿婆推鐵籠車　網民大讚：有愛心

人美心善！網上瘋傳1段影片，前無綫電視（TVB）女藝人唐詩詠於北角英皇道被野生捕獲下車幫助中年女子及婆婆，在馬路推1部裝了紙皮等雜物的鐵籠車返回行人路。唐詩詠的善舉被後方司機全程拍下，引來網民大讚「唐詩詠有愛心，值得讚賞」、「佢真係好女仔嚟」、「日久見人心，佢可以紅咁耐，心地唔會差」。



前無綫電視（TVB）女藝人唐詩詠於北角英皇道被野生捕獲及被目擊熱心助人。（「natalietong53」ig圖片）

現年44歲的唐詩詠2022年離巢效力20年的無綫電視後，仍工作不斷，除開設日式麵包店外，近日傾力為首度演出舞台劇做準備。

唐詩詠北角被野生捕獲

星期六（6月21日）facebook群組及Threads瘋傳唐詩詠熱心助人影片，有司機駕車駛到北角英皇道時，目擊前方有中年女子及婆婆在馬路推着1部鐵籠車行走，鐵籠車裝滿一半，裝了紙皮、膠袋等雜物。

唐詩詠被目擊幫助中年女子及婆婆，在馬路推1部裝了紙皮等雜物的鐵籠車返回行人路。（fb影片截圖）

唐詩詠隨後趕忙返回私家車上。（fb影片截圖）

落車幫阿婆推鐵籠車

而唐詩詠在旁幫忙推鐵籠車返回行人路，當發現兩名女子也能推得動鐵籠車，唐詩詠就趕忙返回私家車上，6秒助人過程被後方司機全程拍下。

唐詩詠隨後趕忙返回私家車上。（fb影片截圖）

唐詩詠的善舉被後方司機全程拍下，引來網民大讚「唐詩詠有愛心，值得讚賞」。（fb影片截圖）

網民讚：人美心善

網民大讚，「佢真人係幾友善」、「人善有好報」、「人美心善，不是裝出來，是直接做出來」、「呢種女人娶得過」。

有網民則認為，「啲人搞錯晒啦，係阻住佢行車呀！」、「係驚佢刮花部車啫」，惟有人反駁，「我覺得佢個action係好有愛，好有心。首先如果係你，你會唔會喺車入面等，之後開窗X老X先？佢冇，而且係落車幫手推」、「通常人係唔會落車幫，只會響咹咇X人」、「助人助己，真win-win雙赢」、「其實不用管什麼心態，肯出手幫別人的就是一件好事」。

有網民就稱，「呢個阿婆喺北角出晒名，一日推住大架紙皮爛鐵車，橫衝直撞，成日撞到人又撞到車，你話佢仲大聲過你」。