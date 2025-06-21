長者典範！婆婆搭港鐵獲讓座　下車前大聲道謝兼這樣做　網民激讚

【港鐵／關愛座／優先座／讓座】常說「施恩莫望報」，但聽到別人一聲「多謝」，仍會心頭一暖。有港女發文分享其讓座經歷，她乘搭港鐵上班時，讓座予一位行動不便的婆婆，沒想到對方下車前竟以震撼性的聲音向她道謝，指明要將座位歸還，並解釋這樣做的原因，令樓主哭笑不得，「阿婆真係好識做人 」。帖文獲得過萬網民讚好，紛紛讚揚事件中的婆婆可愛又值得尊敬，「阿婆有借有還！」。



有女生乘搭港鐵上班時，讓座予一位行動不便的婆婆，沒想到對方下車前竟大聲向她道謝。（示意圖/資料圖片）

婆婆獲讓座大聲道謝 下車前歸還座位

該女生在社交平台Threads發文，指日前在非繁忙時間坐港鐵上班，看到1名年老的婆婆撐着拐仗走進車廂，隨即站起來讓座。忽然，該婆婆超大聲對她說：「小姐唔該晒你！我下個站落車，宜家俾返個位你坐！」樓主尷尬回應「婆婆我聽到」，着她聲量無需太大，惟婆婆解釋道「驚其他人聽唔到，坐咗你個位呀！」。

婆婆還分享她和其「老友記」的慣常做法，如有人主動讓座，必定要接受並表示道謝。（AI生成圖片）

婆婆還分享她和其「老友記」的慣常做法及「指引」，包括如有人主動讓座，必定要接受並表示道謝，「千祈唔好搞到氣氛尷尬」，而下車前亦要將座位「歸還」讓座者，樓主聽完不禁驚歎「點解網上睇到嘅老人家，同你講嘅差咁遠？」，婆婆則笑言「佢地應該唔係我朋友」。

網民讚值得尊敬：禮貌又可愛

網民看完樓主的窩心分享後，都大讚婆婆有禮貌，不會恃老賣老，「可愛又好的婆婆值得尊敬」；亦有人指遇過類似情況，「曾經讓座俾個婆婆，佢坐咗幾個站準備落車，佢一直企喺個位前面揮手叫我」。