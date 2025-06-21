港鐵港女做完手術疲累　被阿婆打手逼讓座：我80歲　霸氣反擊獲讚

【港鐵／關愛座／優先座／讓座】港鐵讓座爭議時有發生。有港女於社交平台發相發文表示，做完婦科手術「好攰又無氣無力」的她乘坐港鐵「非關愛座」座位時，被1名阿婆不斷「拍手」要求讓座，斥責「點解我（阿婆）80歲無得坐，你30歲就有得坐」、「我食鹽多過你食米」，她忍無可忍終霸氣反擊。



帖文引來網民熱議，大讚樓主「做得好」，「鬧得好！」、「最憎人恃老賣老」、「一聽到食鹽多過你食米呢句嘢就火都嚟埋」、「老人家可以咁長氣又大聲鬧人，證明老當益壯。真係祝賀佢啦，身體冇需要受關愛啦」。



港鐵讓座爭議時有發生。（資料圖片）

乘搭港鐵不應用暴力逼人讓座。該港女於6月18日（星期三）社交平台Threads發布相片，指上完班及「做完婦科手術」的她累及無氣無力，遂坐在「非關愛座」的普通座位，詎料有1名阿婆不斷拍她的手要求讓座，更連番斥責，「我坐咗個位，嗰個唔係關愛座，佢就不停鬧我，又話點解我80歲無得坐，你30歲就有得坐」。

樓主坐在「非關愛座」的普通座位，詎料有1名阿婆不斷拍她的隻手要求讓座。（waya_little_things／Threads）

港鐵港女被阿婆拍手逼讓座：點解我80歲無得坐？

樓主表示，她忍無可忍反駁阿婆「我畀full fare（車費全費），你先畀2蚊，你要坐，你可以坐返屬於你嘅關愛座」；阿婆再罵「我食鹽多過你食米……我有交稅你有無？」，樓主反嗆「我都有交稅！」。

阿婆再罵樓主「我食鹽多過你食米」。（AI生成圖片）

阿婆斥「我食鹽多過你食米」 港女霸氣反駁

然而阿婆未有停口，令樓主無奈，「又叫我如果要坐就同政府講，總之就一直瘋狂鬧我，好氣好力，個樣仲好精神，唔似返工又做完婦科手術嘅我好攰又無氣無力。

樓主補充，阿婆逼迫她讓座時，坐在旁邊的阿姨附和阿婆，「同佢（阿婆）一齊畀説話我聽，但又唔讓自己個位畀佢」。

港鐵讓座爭議時有發生。（資料圖片）

網民讚港女鬧得好：最憎人恃老賣老

網民看過帖文大讚樓主做得好，「鬧得好！」、「最憎人恃老賣老」、「第一，恃老賣老，第二，揀後生細女洽，後面成班男人唔見佢夠膽叫人哋讓，正一又老又廢又cheap」、「唔知點解一聽到食鹽多過你食米呢句嘢就火都嚟埋」、「關愛座唔係老人專用，大家唔好有呢個誤解」、「老人家可以咁長氣又大聲鬧人，證明老當益壯。真係祝賀佢啦，身體冇需要受關愛啦」、「其實佢禮貌啲講聲『唔該可唔可以畀我坐呀』，事成坐到嘅機率係會大過潑婦罵街」。

亦有網民稍曾遇同一阿婆，「呢個阿婆我有一日我同佢搭同一架巴士，本身關愛座出面有人坐緊，佢叫出面嗰個人坐入去畀佢坐，跟住嗰個男人睥住佢話咗佢幾句麻煩，佢全程一路喺度吚吚哦哦煩住人，都幾有印象一定係同一個人，因為去到藍地站，佢突然間包住咗自己個垃圾，車門一開，佢將個紙巾掉出去，我心諗乜X嘢人嚟㗎」。

另有網民分享被要求讓座經歷，「我都試過，俾兩個老人家拍咗幾次後，我：我嚟緊m，睇唔睇？佢哋即刻話我黐線，消失咗」、「我都見過有人叫個細路起身，然後個細路原地嘔畀佢睇」、「我都試過坐巴士，一對六十歲左右夫婦一上車就箭步行埋黎一路𥄫住我坐嗰個位一路畀說話我聽，態度極差，好似佢哋mark咗位奉旨要讓佢哋咁，憑乜一上車就全世界要讓畀佢哋？」。