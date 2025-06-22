搭港鐵被狂𥄫背心！女乘客：你望咗好耐　大叔爆粗圖搶手機這樣說

女生被陌生大叔凝視，當然會感到不安。有女生在社交平台抱怨，稱日前搭港鐵時，她站在車廂的傷殘人士預留的空間時，旁邊大叔一直凝視，她忍不住提醒對方，未料對方反問「望你唔得呀？」。女生遂拿出手機拍攝大叔，對方不滿地爆粗指「Ｘ你呀」，繼而「搶我電話同埋推我，我想走，但係佢想捉住我」，幸好有名女乘客伸出援手，這時大叔才聲稱因樓主旁邊尚有空位，「想我行埋啲，所以望我」，還要求她一同下車，但她沒有跟隨。



不過，女生認為大叔不停凝視其背心位置，事後憶起對方眼神仍感不安。有網民認為樓主可以「行開囉，架車咁多卡」；但不少人認為大叔伸手想搶手機已理虧，「你應該要高聲呼叫搶嘢或非禮」。



樓主稱該名大叔「搶我電話同埋推我」，拍下他伸手想拿手機的一刻。（影片截圖）

大叔：望你唔得呀？

樓主在Threads發文及上傳影片，抱怨「點解搭地鐵要遇到咁嘅事」，事緣她乘地鐵時站在傷殘人士預留的空間位置，當時並無輪椅使用者，她發覺旁邊有名大叔不停凝視自己，「我覺得好唔舒服」，便提醒對方「你望咗好耐」。未料大叔反問「望你唔得呀？」，樓主解釋「你咁樣望住我好唔舒服，我覺得好不安，你唔好再望」，但對方未移開視線。

樓主稱該名大叔「搶我電話同埋推我」，手機拍下他伸手的一刻。（影片截圖）

被搶手機兼推撞 同車女乘客伸援手

樓主拿出手機想拍攝大叔，「之後佢就搶我電話同埋推我，我想走，但係佢想捉住我」。影片拍到大叔正說話，但未能識別內容，突然1句「X你呀，躝」，並伸手拍向樓主手機。樓主稱，幸好有名女乘客伸出援手，「叫我企埋去佢後面，個阿叔就攞返起部電話想影我」。大叔此時才解釋，見到樓主旁邊有空位，「想我行埋啲，所以望我」，但她認為「佢望我嗰陣嘅眼神真係好不安，係望實咁望住我件背心嘅位置」。

大叔後來指，是因為見到樓主旁邊有位，「想我行埋啲，所以望我」。（影片截圖）

因為太害怕，樓主一度想找職員幫忙，到站後大叔下車，還叫她一同下車，「我好驚，我就留喺車廂入邊，最後佢就走咗」，事後回想仍感心慌。

網民建議聯絡車長

有網民認為是小題大造，「其實唔想人望你咪行開囉，架車咁多卡」、「望下都要影人放上網，唔想同人逼畀人望，搭的士啦」。然而，更多網民善心提醒，「遇上任何令自己感到唔舒服嘅人我會選擇行開，事實上我哋又無權叫人行開嘅」、「其實佢搶你電話個下，你應該要高聲呼叫搶嘢或非禮，要全車廂都聽到，保障返自己安全，然後地鐵車箱入面有個制係可以聯絡車長」、「拉手掣通知車長非禮」、「喝Ｘ佢吖嘛，呢啲麻甩佬通常都欺善怕惡」。