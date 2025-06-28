鄰居每日走廊燒數十支香　煙味湧屋內　公屋戶嘆致小朋友氣管敏感

不同的生活習慣或信仰習俗可能會影響鄰里關係，近日有住在公屋的網民表示，住在隔壁的婆婆鄰居常在屋外走廊燒香，煙味濃烈直湧屋內，令他不但需要關冷氣通風，還會「瞓覺都煙醒」，甚至連小朋友都出現氣管敏感情況。事主嘗試向婆婆鄰居說明難處，但對方不願改變，反變本加厲，開始從清晨6點開始，每天上5次香，而每次燒10多支香，令事主苦不堪言，於是發帖詢問網民意見。



有住在公屋的網民表示，住在隔壁的婆婆鄰居常在屋外走廊燒香，影響其作息及孩子健康。（Facebook圖片）

該名住在公屋的網民在香港公屋討論區Facebook群組發帖求助，指入伙公屋1年，深受鄰居在屋外走廊上香問題困擾，致使家中小朋友氣管敏感，「鄰居阿婆由朝早06:00就開始裝香，裝十幾支，啲煙味攻入屋」。樓主指曾向婆婆鄰居訴說難處，婆婆卻變本加厲，嚴重影響其起居作息，「（鄰居）現在愈裝愈多同愈密，要熄冷氣通氣，又無覺好瞓」。

涉事單位門外香爐旁的牆身已然燻黑，而香爐中插了兩大把香腳。（Facebook圖片）

事主嘆阿婆日燒5次香：瞓覺都煙醒

有網民詢問，「我隔籬兩戶都裝香，咁多年相安無事，睇返你張相唔見好多香雞腳，你確定佢每次都裝十幾支香？」，而樓主就回應「應該有」，並解釋「我就係唔想搞到鄰舍關係差先上嚟問，呢個香好大煙，瞓覺都煙醒，一日上五次香，真係影響生活」。從照片可見，涉事單位門外香爐旁的牆身已然燻黑，香爐中插了兩大把香腳。

有網民認為在住宅走廊燒香會影響鄰里。（AI生成圖片）

網民建議：買無煙香給鄰居

不少網民表示震驚，「我見牆壁黑晒，我估佢個肺都差唔多咁黑」、「牆都黑晒，癲」。有網民就打趣建議樓主「叫阿婆信耶穌」、「帶佢返教會」。另有網民認真提出不影響鄰里關係建議，包括買無煙香給對方，「阿婆又可照燒香而你又唔使難受」，又或者「用大風扇吹返出去」、「唯一解決都係空氣清新機，為咗自己同小朋友健康着想」。

另有網民建議向房署舉報

但亦有網民指「個阿婆都唔理鄰里關係，使乜畀面」、「搞到小朋友身體就忍無可忍啦」，建議樓主採取強硬手段向房署舉報，「不論私樓或公營房屋，都不可以在公契地方焚燒香燭冥鏹」、「去投訴吧，公屋扣分制，係有阻嚇作用」、「要新型公屋其中一個好處，公共地方唔可以存放私人物品，唔可以燃燒香燭冥鏹，第一次出警告信勸告，唔聽就扣五分」、「公屋走廊唔可以放嘢，投訴佢」。

（Facebook群組「香港公營房屋討論區（FB版）公屋 居屋 綠置居 租置 房協 簡約公屋 裝修 傢俬 平面圖 業旺邨 滿田邨 雅田樓 翔東邨 雋東邨 彩石邨」）