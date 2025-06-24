飛鵝山變「時鐘酒店」？撿大量避孕套+驗孕捧　事主料香港人亂丟

愛護大自然人人有責！有熱心港男與行山人士組隊，先後在今年的情人節後，以及三號風球下的父親節到飛鵝山執垃圾，撿到大量垃圾，包括超過40個避孕套、3,000個煙頭、麻將「1萬」，甚至有驗孕捧，垃圾種類雜到超乎想像。港男於是在網上發文斥責這些人無公德心，「飛鵝山究竟係時鐘酒店呀，定係美食廣場，亦或者垃圾堆填區？」。



帖文引起網民討論，不少人感謝樓主付出，「辛苦晒啦」、「好有心呀」。有人則咒罵「父親節祝亂扔垃圾嘅X街，穿套早日成為爸爸媽媽」。



樓主先後帶隊到飛鵝山執垃圾，撿到大量避孕套，連驗孕捧都有。（Threads圖片）

樓主先後帶隊到飛鵝山執垃圾，撿到大量避孕套，連驗孕捧都有。（Threads圖片）

樓主先後帶隊到飛鵝山執垃圾，撿到大量避孕套，連驗孕捧都有。（Threads圖片）

樓主指一日可撿到數千個煙頭。（Threads圖片）

有港男每周都會出帖組隊在周日上山執垃圾，從他在Threads上所發的帖文及相片，他曾在今年情人節後的周日，與10位熱心朋友組團到飛鵝山執垃圾，全長14公里路程行了6個半小時完成，收穫是一人一大袋垃圾，「執到超過40個避孕套，加上好多沾染咗小生命嘅紙巾！」、「點解會有隻麻將喺個山上面？大嗱嗱『一萬」你攞上嚟做乜！」。他最後撿到近2,000個煙頭。

父親節撿大量避孕套 仲有驗孕捧

到剛過去的父親節，連樓主等6人，在3號風球的天氣下登上飛鵝山，走了約17公里用六小時清理出5大袋垃圾。今次除了大量避孕套，還有過千個煙頭，而最離譜的是連驗孕捧也有，樓主嘲「「恭喜你！得一條線冇BB，都係嗰句唔好害咗下一代啦」、「下次『自己後代自己帶走』，唔該」。垃圾種類令人傻眼，樓主也無奈表示「飛鵝山究竟係時鐘酒店呀？定係美食廣場，亦或者垃圾堆填區？」。

樓主不時組隊到山上執垃圾，網民感激大讚：好有心。（Threads圖片）

郊外地方垃圾問題嚴重，樓主組隊到山上執垃圾，而垃圾種類之多更是超乎想像。（Threads圖片）

煙頭是山上主要的垃圾，不少網民斥責好易引起山火。（Threads圖片）

樓主與隊友在父親節冒住3號風球到飛鵝山執垃圾。（Threads圖片）

帖文引來網民熱議，不少人感謝樓主與團隊的無私付出，「辛苦晒啦」、「真係好有心，避孕套同煙頭咁細件一下一下彎腰執，真係好辛苦同隻眼都好攰」。

網民鬧：窮到冇錢開房

有人亦鬧「究竟而家啲人係窮到冇錢開房，定係打野戰太刺激」、「驗孕棒係咩料呀」。有人回應「X完嘢即刻驗孕係驗唔出架喎」、「冇錢開房仲要亂掉嘢，好可悲」、「見到隻一萬，就諗起有次上山，過咗觀景台200米，真係見到有四條友開枱，旁邊泊架Hiace（車），好chill（自在）」。

有人質疑是內地遊客觀光造成問題，不過有人認為「香港好多缺德嘅人亂拋垃圾 」。（Threads圖片）

樓主：呢單嘢未必關內地人事

有人認為見慣不怪，「飛鵝山幾十年嚟都係朝性地」。有網民亦認為遺下垃圾的人無公德心，「我以前人會教人用紙巾包住先扔，就好似女人扔M巾咁，我會捲埋+用包裝好好包住佢」。

有人質疑是內地遊客觀光造成問題，不過有人認為「香港好多缺德嘅人亂拋垃圾 」，樓主回應「係呀，今次呢單嘢未必關大陸人事」、「無可厚非香港好多山頭都好多垃圾係大陸產品嘅包裝，但係今次唔好企得咁高，啲避孕套紙巾同埋好多垃圾都好大機會係香港人亂咁抌嘅……我見過有大陸人自己垃圾自己帶走」。