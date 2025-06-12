驚過曱甴！外賣雞扒飯竟翻出「蝙蝠屍體」　台食店：有洗米不可能

一名台灣女生叫外賣便當，點了北市大安區一間便當店的雞排飯，但吃到一半，在油菜裡發現一隻蝙蝠寶寶，嚇得她不敢再吃，把飯菜都吐出來。



她馬上和店家反映，也投訴衛生局，但認為業者不積極。不過業者喊冤，說有積極聯絡消費者，保險公司也會處理，如果屬實一定會賠，反控當事人掛電話、還威脅店家說不給錢就鬧大。

一名台灣女生在社交平台聲稱吃外賣雞排飯時竟發現一隻蝙蝠，並貼出相關影像。（Threads截圖）

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「唉我現在不想錄牠，我現在很想吐。」才吃一口發現不對勁，看到這團黑黑的不明物體，趕快把菜吐出來，簡直嚇壞了。仔細一看小小的爪子和翅膀，竟然是一隻蝙蝠寶寶，嚇得她不敢再吃錄影存證。

他們就好像沒有看到那東西似的，說我在說謊之類的，但這種事怎需要說謊？我也不懂。

10日晚上，女事主透過外賣平台買了台北通安街一間便當店的炸雞排便當，加外賣費約200元台幣，結果在配菜油菜裡發現一隻蝙蝠寶寶，反映給店家，卻認為對方相當消極。

他們就一直跟我說可能要有個（不舒服的）證據什麼的，我就說那如果我真的吃下去，不舒服了怎麼辦？

女事主指控店家沒有積極聯繫，還說要真的有食物中毒的診斷才能申請保險，不過業者也出面喊冤，指控不實。

業者馬先生表示：

剛開始第一次電話說是在白飯上面，那我們同仁就說，理論上不太可能出現這種東西，因為顏色比例大小，尤其是洗米過程每一粒米手都會感受到，還有流動的水，真的不可能。

店家回應後對方才又改口，但菜同樣會有3至4人經手，不可能沒發現，但也表示會依照保險公司流程處理，有積極聯絡，反而是對方不斷掛電話，還威脅他們。

我們從第一天發生到今天都是有聯繫的，如果真有問題的話會賠付，但她就拒絕把醫療單據跟便當交出來，而且對我們一再說如果不給錢的話，就要把事情搞大。

店家也覺得好冤枉，沒有不賠，只是要對方提供單據，走合法的保險流程，卻被拒絕。而衛生局已經接獲通報，表示將派員稽查，但雙方各說各話，也只能等衛生局查明清楚。

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