嘔！葵廣外賣重慶粉驚見原隻曱甴屍　店家回應更嬲　網民：報食環

吃東西時差不多食完才發現有曱甴，實的令人感到嘔心！有港女稱在葵涌廣場1間食店，外賣1碗乾拌重慶粉，在差不多食完才發現碗內有原隻曱甴，港女立即走回食店要求退錢，可是店員態度十分惡劣，又稱店員將曱甴放回食物內大兜亂，之後表示看不到有曱甴，質疑是否港女放入去誣陷店家，更叫她不要再來光顧，態度令港女傻眼。



網民不禁留言，「大佬呀，睇到都知隻甲甴已經俾啲汁浸到入晒味啦」，亦有人建議「直接報食環」。



港女指在葵廣買了碗乾拌重慶粉，在差不多食完才發現碗內有原隻曱甴並拍下影片。（影片截圖）

港女指在葵廣買了碗乾拌重慶粉，在差不多食完才發現碗內有原隻曱甴。（影片截圖）

有港女在Threads上發文及發影片，大呻早前在葵涌廣場1間食店，外賣1碗乾拌重慶粉，卻內藏曱甴。從影片可見，該碗重慶粉內有花生、豬耳、荽茜等混在一起，並已吃得七七八八，然而鏡頭仔細近拍下去，見到食物上有原隻曱甴屍骸。

樓主求退錢店員態度差 嬲爆公審

樓主認為十分離譜，立即返回食店要求退款，可是店員態度十分差勁，稱店員「兜兜轉轉將隻曱甴放返入去兜嘢度攪，之後話見唔到」，令她傻眼，店員更質疑樓主「係咪自己放入去，最後仲叫我哋下次唔好食」。樓主不滿，放上網公審。

樓主立即返回店家向店員投訴要求退錢。（影片截圖）

樓主向店家投訴竟被質疑「係咪自己放入去」，最後更叫樓主不要再光顧。（影片截圖）

網民也覺恐怖，「大佬呀，睇到都知隻甲甴已經俾啲汁浸到入晒味啦」。（影片截圖）

帖文引來網民熱議，「大佬呀，睇到都知隻甲甴已經俾啲汁浸到入晒味啦」、「個場係超多！唔單呢間舖」。

網民看不過眼建議：報食環

有人亦指見到食店衛生差，「有次諗住試下佢，排緊隊等嗰陣見有隻勁大嘅甲甴喺個櫃入面跑嚟跑去，個店員同揀緊餸嘅客視若無睹，我即刻閃咗去食其他叮一嘢」。不少人也批評店員態度差，「佢哋理虧仲要態度差，搞笑！」，因而有人建議樓主「報食環」，以警惕食店保持衛生的重要性。