港鐵女1人霸2位？咖啡放鄰座空位　乘客爆1舉動更衰　網民：自私

港鐵車廂內不准飲食，違者可被罰款！有港女近日乘搭屯馬綫列車，目睹1名女子趁即將到站時，將咖啡杯放到鄰座霸佔座位，又公然於車廂內飲用咖啡，她看不過眼因而拍照公審，擔心咖啡倒瀉會弄髒周圍，亦麻煩清潔工，故斥「可唔可以學習吓品德呢？」。許多網民批評女子行為缺德，「香港真係愈嚟愈多Kam嘢」、「地鐵不准飲食，其實你見到當垃圾掉，佢吹你唔脹」。



有女子乘搭港鐵時，被公審將咖啡杯放在旁邊空位，1人霸佔2座惹爭議。（threads圖片）

該女乘客在threads上傳照片，指乘搭西鐵（即屯馬綫）列車時，看見有女子將咖啡擺放至左邊座位，其間「又搵隻手扮拎住」，待即將到站時又放回座位，假裝沒事看手機，疑似不想他人坐其旁邊。相中顯示1名長頭髮、戴粉紅色框眼鏡的女子旁邊座位擺放了1杯咖啡，她當時正專注使用手機，相中未見她有飲用咖啡。

女子搭港鐵1人霸2座 空位擺放咖啡杯惹公審

樓主看不過眼，揶揄「想學人扮chill就唔好坐西鐵，應該去坐Uber」，或者考慮專車接送，認為對方行為自私，萬一倒瀉咖啡不但會弄髒周圍和座位，亦要麻煩他人清理，嘲諷「可唔可以學習吓品德呢？」。

1名長髮、戴粉紅色框眼鏡的女子旁邊座位擺放1杯咖啡，她當時正專注使用手機；相中未見她飲用咖啡。（threads圖片）

霸位行為遭斥自私 網民建議這樣反擊

有網民批評女子行為自私，「佢應該係唔想有人坐佢隔籬？」、「香港真係愈嚟愈多Kam嘢」，又建議可以這樣反擊，「我會首先問（杯嘢）係咪佢嘅，如果佢話唔係，咁就拎杯嘢飲放落地」、「地鐵不准飲食，其實你見到當垃圾掉，佢吹你唔脹」。

網民質疑事件真偽

惟有留言認為單靠樓主片面之詞，以及1張相片，難以判斷事件真偽，「看圖說故事？」，又指出樓主事後公審舉動無謂，「其實當面同佢講最直接了當」。

根據《港鐵附例》，任何人不得在已付車費區域內進食，或企圖進食任何食物，或飲用或企圖飲用任何飲品，違者最高可被罰款2,000元。（資料圖片）

樓主：女子車廂內飲咖啡 當時正開會未能出聲

面對網民質疑為何沒有當面指責女子，樓主解釋當時正戴着耳機開會未能出聲，她曾用眼神示意，女子看了她一眼就繼續滑手機，「我對面嘅幾個人都望住佢，有2個係擰晒頭，我就忍唔住喺佢面前影佢相，佢係知道嘅，但佢冇打算拎起」。

樓主續說，其後有名男乘客沒理會座位有咖啡杯，直接坐下，女子立即「好狼狽咁拎起杯啡，再喺個袋到拎支飲筒插入去飲」，她下車時仍未開完會，「所以冇當面同佢講」。樓主批評，「我覺得咁大個人，要人當面出聲真係好肉酸，呢啲係品德，香港人自小就會教呢啲禮儀」。

面對網民質疑為何沒有當面指責女子，樓主於留言區詳述事件解釋。（Threads截圖）

港鐵附例：已付車費區域內嚴禁飲食 最高可被罰款2,000元

根據《港鐵附例》，任何人不得在已付車費區域內進食，或企圖進食任何食物，或飲用或企圖飲用任何飲品，違者最高可被罰款2,000元。