日人冷待竜樹諒7/5災難為什麼？26年前預言掀逃亡潮　上山避洪水

日本漫畫家龍樹諒（竜樹諒）在作品《我所看見的未來》中，預言「2025年7月將發生大災難」，引發台灣、香港等地民眾恐慌。事實上，這樣的狀況在日本也發生過。法國知名預言家諾斯特拉達姆斯（Nostradamus）就曾暗示人類將在「1999年7月」滅亡，有日本民眾相信屆時將有大洪水吞沒日本，甚至決定預先逃到海拔3千公尺的高山避難。



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《Daily新潮》報導，《我所看見的未來》中預言「2025年7月5日將發生大災難」，讓諾斯特拉達姆斯過去的預言再次受到矚目。日本曾推出過一系列名為「諾斯特拉達姆斯大預言」的書籍作品，總銷量高達260萬本，相當熱門，許多當地民眾在1990年代初期，對書中所提到的「1999年7月人類將滅亡」深信不疑，引發恐慌。

諾斯特拉達姆斯。（X截圖）

舉例來說，一名37歲男子1993年與家人搬到日本四國愛媛縣深山，靠自己種植的蔬菜和米過活。由於他的妻子預測將有海嘯發生，一家人決定逃到海拔較高的山上。該男子表示，1999年7月行星將排列成「大十字架」，地球會因此處於危險狀態。

另一名女子表示，諾斯特拉達姆斯預言書《諸世紀》中，第4章第18節中出現777這個數字。這代表在格林威治時間1999年7月7日上午7點會發生大洪水。她對這一點堅信不移，預計將攜帶一個月份的食物，逃到海拔3000公尺以上的深山。受到預言影響，戶外避難帳篷當時也相當暢銷。

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超常現象專家、出版商「TAMA出版」的董事兼總編韮澤潤一郎當時則認為，火星人將於1999年7月侵略地球。他聲稱火星上存在擁有高度文明的生命體，美國政府當時已與火星人進行合作，將於1999年7月遭到火星人背叛，導致地球被進攻。

儘管如此，1999年來臨時，真正擔心世界末日來臨的人開始減少。這可能是因為擁有科學常識的人增加，許多人開始揭示這些「預言」的可疑之處。此外，像奧姆真理教等邪教組織濫用世界末日的概念，反而在一定程度上提升日本人的媒體素養，認為世界末日只是詐財手段。

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或許是受到「1999年7月」預言未成真的經驗影響，對於2025年7月5日的預言，日本社會的反應相對冷靜。大多數人認為無論預言準不準，為可能發生的災害做好準備總是好事。

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