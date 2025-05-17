從竜樹諒預言到命理師警告　太陰化忌年恐引發「資產泡沫」破裂

「日本龍婆」漫畫家龍樹諒（竜樹諒）預言，日本7/15大地震，台灣將受海嘯衝擊。事實上，今年災難不斷，緬甸泰國地震規模8.2、東加群島地震規模7.1等；對此，台灣命理師斷言，今年2025年「太陰星化忌」，斷言台灣會出事！



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台灣命理師姚本軍在臉書上直言，今2025年為乙巳年，太陰星流年化忌，而化忌的特質會產生失衡、阻滯、耗損、潰散，當這股能量落在太陰身上，牽動不僅是外在物質層面動盪，更多是情緒安全感崩解後，所帶來內在恐慌與群體心理波動。

台灣要出事了！姚本軍指出，由於太陰的特性，更容易因外界力量的干擾而受到衝擊，今年社會整體將出現「被迫應變」、「非計畫內的調整」、「過去被視為穩定的東西不再穩定」的現象，例如：長期看好的地段、樓價忽然反轉，或者原本看似安全的資產，卻出現流動性風險，甚至家庭內部的資產繼承與關係出現張力等。

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姚本軍認為，今年房地產、資產市場洗牌，將會成為主調，「太陰化忌主資產失衡，購屋信心下滑、資金調度困難、利率政策轉向，都成為市場劇烈波動的導火線，可能有交屋、買房紛爭與訴訟：

「這一年是虛像被戳破、泡沫被壓縮的一年。」



太陰化忌也將對社會產生問題！姚本軍表示，太陰與情感、信仰、心靈世界相關，當化忌時，人與人之間產生懷疑與不安，社會將頻繁出現家庭悲劇、情緒崩潰、心理異常案件，以及反映信仰、宗教分歧、教徒矛盾、土地紛爭等問題。

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姚本軍認為，太陰化忌具殺傷力的隱性特質，就是表面平靜、內心卻風暴洶湧，總結來說今年太陰化忌：

「是一個外在安定感消融、內在安全感重建的重要年份，會淘汰那些靠幻想撐起的產業泡沫。」



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