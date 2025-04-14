特朗普關稅暫緩90日後「剛好7/5末日預言」唐綺陽：恐現巨大變化

【特朗普關稅戰／我所看見的未來】美國總統特朗普（又譯川普，Donald Trump）日前宣布對等關稅政策部份暫緩實施90天，令全球股市稍有反彈，然而就在特朗普提及的90天後，竟正好與日本漫畫家竜樹諒預言的「7月5日大地震」撞期。對此，台灣星座專家唐綺陽也補充，7月的能量場將可能出現巨大變化。



美國總統特朗普日前宣布對等關稅政策部份暫緩實施90天，令全球股市稍有反彈。（Reuters）

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特朗普9日宣布對等關稅政策將部份暫緩實施90天，但若以此往後推算90天，正好就是竜樹諒預言會有大地震的7月5日，如此巧合也在網路上掀起熱烈討論。

對此，唐綺陽在10日的直播中指出，水星才剛順行，結果特朗普就拋出對等關稅政策，導致全世界腳步大亂、陷入恐慌。然而，7月5日正好又會碰上「海王星逆行」，象徵海的力量有望稍微減退，人們現在可能會有被浪潮吞沒的恐慌，建議保守等待「救生圈」到來。

唐綺陽透露，7月5日除了會遇到海王星逆行，7月7日還會有「天王星進入雙子」，故在這2大能量交會的情況下，7月初的確有發生災難的可能。不過，她也呼籲大眾不用過度恐慌：

「我們出生以來到底經歷過幾次末日，沒有一次是末日，不要害怕。」



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唐綺陽分析，13日金星順行，屆時金融秩序有望明朗，雖然未必會反彈，但人們能更瞭解自己的方向。但下週三（16日）水星又將進入下一個星座，屆時雙子座的特朗普很可能又將製造下一個風波，預計4月、5月、6月都會比較動盪不安。

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