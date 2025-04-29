機器人5年內取代人類外科醫生？馬斯克大膽預言 蓋茨早已見端倪
撰文：聯合新聞網
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億萬富豪馬斯克（Elon Musk）大膽預測，機器人有望在5年內超越最優秀的人類外科醫生，並說他旗下的腦機介面公司Neuralink，也因人類執刀不夠精準，而出動機器人代勞。
馬斯克於4月28日在X平台發文寫道，機器人將在五年內技壓最出色的外科醫生。由於人類無法達到手術所須的速度和精準度，Neuralink動用機器人來植入腦機電極。
馬斯克做出上述發言，是要回應醫材廠美敦力（Medtronic）Hugo機器人輔助手術（RAS）的報道。Hugo近來成功執行137起泌尿手術，動刀部位包括前列腺、腎臟、膀胱等，手術成功率高達98.5%，超越85%的初期目標，其中只有兩起必須重新動傳統手術，一起是因機器失靈、另一起則是因患者病況棘手。
馬斯克不是唯一做出類似預測的科技大老，微軟創辦人比爾蓋茨稍早表示，人工智慧（AI）不只能解決醫生、教師等專業人員的長期短缺問題，更將徹底改變社會對工作的看法。他說，AI將介入提供醫療知識，未來不會缺工。機器人的進展與AI醫學智慧，將使醫療資源不足的偏鄉，不久後擁有世界級的診療和外科工具。
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