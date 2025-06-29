笨賊？失業男蒙面打劫金舖　失手潑灑滿地辣椒粉　遭巡警制伏被捕

馬來西亞發生打劫金舖案。當地有男子因失業多時和欠債，且要撫養多名子女，決定蒙面搶劫金舖，並向店主投擲辣椒粉，成功劫走價值約5萬元令吉（下同，約9萬港元）金飾，詎料離開時因手滑，失手將辣椒粉灑落滿地，遭店主及多名民眾合力追趕，終被附近巡警當場制服逮捕，起回所有贓物。



警方目前援引《刑事法典》第392和397條文《搶劫罪》、《持械搶劫罪》展開調查，疑犯若被判罪成，最高可被判監14年，並要接受鞭刑。



馬來西亞有男子打劫金舖，失手潑灑滿地辣椒粉，遭民眾及巡警合力制伏拘捕。（網上圖片）

蒙面男持刀闖金舖 砸爛展示櫃劫走金飾

綜合馬來西亞媒體等報道，事發於6月19日（上周四）上午11時48分，浮羅交怡發生1宗劫案。當時一名蒙面男子持刀闖入金舖，並向2名店主投擲辣椒粉，再揮刀砸破店內展示櫃，搶走價值約5萬元令吉金飾。

男子持刀砸向金舖內的展示櫃。（網上圖片）

男子搶走金飾準備離開時，失手將辣椒粉灑落地上。（網上圖片）

手滑灑落滿地辣椒粉 遭民眾、巡警合力制伏拘捕

男子得手後逃離現場，卻不慎手滑將辣椒粉灑落滿地，遭店主與多名民眾合力追趕，終在附近執勤的巡邏警員協助下，當場被制服逮捕。男子事後被警方押至浮羅交怡推事庭申請延扣。

疑犯被民眾和巡警合力制伏，當場被捕後遭扣押在警車內。（網上圖片）

男子失業欠債 鋌而走險犯案

警方交代案件指，涉事45歲男子已婚、為本地人，他因失業多時，且欠下巨額債務，同時需要撫養四名分別5至16歲子女，因此鋌而走險犯案，目前將援引《刑事法典》第392和397條文《搶劫罪》、《持械搶劫罪》調查；疑犯若被判罪成，最高可被判監14年，並要接受鞭刑。

（綜合）