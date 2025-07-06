3人行拍BDSM性虐影片！夫婦放片上網賺錢　違「性主奴」協議捱告

就算願意拍攝性愛影片，但不代表想讓其他人「分享」影片內容。台北1對夫妻在網上結識1名女子，3人相約到旅館拍攝BDSM性影像，他們都簽署了「自願性主奴關係協議書」，約定不能將內容散布給其他人。豈料該對夫妻事後將性影像剪輯上傳至成人平台網站，受害人因而決定報警提告。法官裁定被告罪成，分別判處該人夫4個月有期徒刑、人妻3個月有期徒刑，但可易科罰金12萬新台幣（約3萬港元）和9萬新台幣（約2.25萬港元）。



根據維基百科，BDSM即綁縛與調教（Bondage & Discipline，即B/D），支配與臣服（Dominance & Submission，即D/s），施虐與受虐（Sadism & Masochism，即S/M）。



該對夫妻相約1名女網友拍攝BDSM性影像。（《格雷的五十道陰影》系列截圖）

拍完BDSM影片 上載至成人平台

台媒於仱年6月報道，該對夫妻是BDSM愛好者，當中人夫經營成人平台「FansOne」帳戶。事發於2022年，他們透過網路認識1名女子，3人相約到旅館一起拍攝BDSM影片，但約定不得將內容散布出去。惟該對夫妻事後卻將性影像剪輯成5個片段，陸續上傳至該個成人平台帳號以供會員觀看，受害人驚悉事件大怒報警。

夫妻否認犯案

人夫辯稱，有關影片皆是雙方合意拍攝，內容只是角色扮演和情境設定，沒有未經同意的暴力和不堪入目的畫面，認為不符合性虐待和猥褻的定義，而且只有會員才能瀏覽，加上通過身份驗證確定已經成年才能觀看到，自問已經採取合理阻隔措施。人妻同樣否認犯案，稱上載影片目的只是想分享夫妻的共同喜好。

法官判處2名被告「共同犯散布猥褻影像」罪名成立，判處人夫4個月有期徒刑、人妻3個月有期徒刑，但可易科罰金。（AI生成圖片）

法官認為影片符合猥褻定義

法官卻認為，有關性影像清楚見到受害人的身體隱私部位，甚至著墨於塑造受害人被支配的「奴隸」形象，甚至強調「主人」掌有一定支配的權力，向她施以身體上痛苦和精神羞辱，加且該個頻道以BDSM為主題，含有一定程度的性虐待，符合猥褻定義。

2被告被判罪成

法官更表示，夫妻曾和受害人簽訂「自願性主奴關係協議書」，內容寫明雙方不得任意揭露相關內容給第三人知道，但他們將性影像上傳至網站，即使FansOne有會員付費制度，但相關猥褻影像及貼文均獲得超過8,000次至1.9萬次瀏覽，達到「特定多數人」程度，判處「共同犯散布猥褻影像」罪名成立，判處人夫4個月有期徒刑，人妻3個月有期徒刑，但可易科罰金12萬新台幣（約3萬港元）和9萬新台幣（約2.25萬港元），全案仍可上訴。

（綜合）