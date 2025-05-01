補習老師是常見的兼職工作之一，由於薪資相對較高，時間也相對自由的緣故，部論是學生族群還是打工族群，補習老師一直都是很受歡迎的模式。



然而，在2007年日本，卻發生了一宗補習老師遭到殺害的事件，由於受害者是英國人的緣故，這起事件甚至引起了英國駐日大使館的關注，連受害者的父母都親自飛來日本，引起了日本社會的軒然大波。

今天，就讓我們來看看這起「林賽霍克謀殺案」吧。

英籍女老師被強姦虐殺 冷血日男靠這招逃亡2年半 還出書變明星（01製圖）

警極速破案 疑兇卻忽然人間蒸發 自己點圖放大閱讀：

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突然就沒了音訊 房間裡的畫留下了追查線索

林賽霍克（Lindsay Hawker）出身於英國，在2006年畢業於列斯大學，並在同年10月前往日本教授英語。2007年3月26日，霍克在下午2點30分時有一堂補習老師課，但她並沒有出現，擔心霍克安危的室友馬上連繫了警方，警方在霍克的房間進行了搜索，發現了一幅被害者的似顏繪，以及一位名叫市橋達也的署名、地址與電話號碼。

由於室友們的指證，警方也派遣數人前往市橋達也的家中進行問話，當晚9點40分，市橋達也出來迎接警察，並答應讓警察進入自己的房間進行調查，正當警方準備進入之際，市橋達也突然行動，抓準了空隙從緊急出口逃離，察覺到不對的警方連忙在隔天發布了市橋達也的通緝令，在當天晚上，更是在市橋家陽台的浴缸中，發現了全裸並被土給埋起的霍克的遺體。

亡命天涯的犯人 從通緝到逮捕花了兩年半

警方旋即對霍克的屍體以及市橋的行蹤進行了調查，發現霍克身上留有無數的毆打與施暴的痕跡，被害人在3月25日進入市橋家後便未再出現，而市橋則是在3月26日購買了許多園藝用具與消臭劑，幾乎可以說是罪證確鑿。這時，警方對偵破這起案件感到信心滿滿，然而，最關鍵的加害者，市橋達也的下落，卻消失在了那漆黑的夜晚之中。

警方試圖用各種方法尋找市橋達也，但市橋既沒有留下金流，也沒有聯絡任何親人朋友，使得警方感到非常頭痛。痛失愛女兒傷心欲絕的霍克雙親，也從英國遠渡重洋到了日本，並召開記者會懇求社會大眾的幫忙，然而，兩年過去了，關於市橋達也的下落，卻仍然是無聲無息，2009年6月，警方將懸賞金額從100萬日圓（約5.5萬港元）調整至1000萬日圓（約54.5萬港元）。

不過，天網恢恢，終究是疏而不漏，2009年11月，一間名古屋市的整容診所向警方表示，他們過去的病人中，有著疑似市橋達也的男人。警方在見過照片後，終於理解到市橋達也進行了大幅度的整容以躲避追緝。隨著新公布的照片情報，終於讓警方有了追查的方向，11月10日，警方在大阪市的一艘船上，終於逮捕了市橋達也，當時的他，正準備搭上前往沖繩的渡輪，若是再晚一些，可能就要讓他亡命海外也說不定。

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將逃亡記出版成書 不見悔意的市橋達也

被捕後的市橋達也，儘管一度絕食，但在經過一段時間後，也一點一點地說出了事件的相關經過。12月23日，千葉地檢以殺人與強姦致死等罪名正式起訴了市橋達也。在坐牢的過程中，市橋達也將自己的逃亡生活與心境出版成書並出版，並打算將此書所收到的版稅全部交給被害者家屬作為補償，但被家屬一口回絕。

2011年7月21日，市橋達也的審判在千葉地方法院進行，由於罪證確鑿，市橋達也被判處了無期徒刑。儘管事後上訴至東京高等法院，卻被法官以「未見市橋被告有反省之意」為由維持無期徒刑的原判，而雙方也都沒有再上訴，至此，無期徒刑判決定讞，事件也終於告一段落。

這個世界究竟是怎麼想的呢？

「林賽霍克謀殺案」從犯案到追捕犯人花了非常長的時間，身為加害人的市橋達也，在出版關於逃亡的紀錄書後，卻收穫了一票支持他的狂熱粉絲，讓人不禁懷疑，這個世界究竟是發生了什麼呢？起碼，他現在已經被判處了無期徒刑，想必接下來的餘生，都只能在牢裡，看著同樣的一片天空吧。

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